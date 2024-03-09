Каких компаний могут коснуться строгие правила конкуренции ЕС — Finance.ua

Каких компаний могут коснуться строгие правила конкуренции ЕС
Технологические гиганты как X (бывший Twitter), компания владелец Tik-tok ByteDance, а также крупнейший сервис по бронированию жилья Booking.com могут внести в список компаний, которые подпадут под новые правила конкуренции.
Об этом сообщает Reuters.
Новый закон ЕС о цифровых рынках (DMA) определяет компании с более чем 45 млн ежемесячных активных пользователей и рыночной капитализацией 75 млрд евро (81 миллиард долларов США) в качестве «вратарей», которые предоставляют основные услуги платформы для бизнес-пользователей.
Что предусматривает новый закон
Начиная с 7 марта, такие компании обязаны:
- обеспечить взаимодействие своих приложений для обмена сообщениями с конкурентами;
- разрешить пользователям решать, какие программы предварительно устанавливать на своих устройствах;
- не отдавать предпочтение собственным сервисам над сервисами конкурентов
- не препятствовать пользователям удалять предварительно установленное программное обеспечение или приложения.
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Компания ByteDance была названа «вратарем» в июле прошлого года, но TikTok обжаловал это решение во втором высшем суде Европы. А Booking.com заявил, что ожидает попасть в группу «вратарей» в этом году благодаря увеличению количества пользователей.
Напомним, в прошлом году ЕС объявил, что к Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft будут применяться новые правила конкуренции на цифровых рынках.
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