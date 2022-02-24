Какие военнообязанные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации — Finance.ua

Какие военнообязанные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации

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Мобилизация — это комплекс мер, проводимых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, а Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты — на организацию и штаты военного времени, пишет kadrovik.ua

Не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

признанные по заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службы по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (такие женщины и мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

(такие женщины и мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства); женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

(такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства); женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью, у которого имеются какие-либо виды нарушений функций организма III–IV степени их выражения и ограничения жизнедеятельности любой категории II–III степени их выражения в соответствии с критериями установления инвалидности детям, утвержденным Кабинетом Министров Украины или ребенок с инвалидностью, который имеет функциональные нарушения в организме и ограничения жизнедеятельности, отвечающие критериям для установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица согласно порядку, утвержденному Кабинетом Министров Украины (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

занятые постоянным уходом за лицами, нуждающимися в уходе, согласно законодательству Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Следовательно, из содержания части 1 статьи 23 Закона № 3543 следует, что лица (мужчины и женщины), имеющие трех и более детей до 18 лет, не подлежат призыву, но с их согласия могут быть призваны на военную службу и будут проходить ее по месту жительства.

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, также не подлежат призыву, кроме случаев их собственного согласия на прохождение службы по месту жительства.

Что касается родителей, у которых есть ребенок с инвалидностью, то они не могут быть призваны или призываются по их согласию, при наличии у ребенка определенной группы инвалидности или вида нарушений функций организма определенной степени их выражения и ограничения жизнедеятельности.

Родители, у которых есть совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения им 23 лет.

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