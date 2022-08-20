Какие в «Дія» возможности для пенсионеров — Finance.ua

Какие в «Дія» возможности для пенсионеров Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Сегодня не все имеют биометрические документы. Особенно, если говорить о людях почтенного возраста. Что с этим делать?

Мстислав Баник. Об этом рассказал Finance.ua «главный по „Дія“» — руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины

Еще в декабре прошлого года мы запустили социальные услуги . На портале «Дія» сейчас можно посмотреть свой пенсионный страховой стаж, скачать справку о доходах пенсионера, а также скачать справки ОК-5 и ОК-7

Однако мы ничего не можем сделать, если у нас нет доступа к паспорту. «Дія» подтягивает данные, которые есть в госреестрах. В «Дія» отображается ID-карта, биометрический или небиометрический загранпаспорт. Паспорта-книжечки образца 1994 года не оцифровываются. Поэтому поощряем украинцев оформлять ID-карты (пластиковые документы нового образца) и загранпаспорта, отображаемые в «Дія» из реестра ГМС.

Большое количество людей в Украине не спешит заменить паспорт-книжечку современными документами. Это одна из наболевших проблем. Люди всегда спрашивают о безопасности «Дія», но не заботятся о безопасности своего паспорта.

Лишь недавно более или менее заработал реестр утраченных паспортов.

Раньше было как: потерялся паспорт, человек написал заявление в полицию, правоохранители знают, что такой паспорт утерян. Но ни один государственный орган об этом и не подозревал.

Самое главное заменить паспорт на ID-карту или, по крайней мере, получить заграничный.

Есть много пенсионеров, которые либо не хотят, либо не могут позволить себе финансово оформление новых документов.

У нас готовятся пенсионные удостоверения для людей постарше. Проект на стадии бета-тестирования.

Если мы говорим о пенсионном удостоверении по возрасту (для женщин от 55 лет, для мужчин от 60), оно появится автоматически в подавляющем большинстве случаев. Также будет доступно специальное пенсионное (например, из-за инвалидности, потери кормильца и т.п.).

Вопрос может возникнуть, если человек вышел на пенсию очень давно. Скажем, 20 лет тому назад. Современные реестры стали появляться только с 2012 года.

Что делать, если данных пенсионера в реестре не окажется?

Нужно идти в Пенсионный фонд и потребовать, чтобы они внесли в систему соответствующие данные, и тогда документ появится.

Читайте больше в интервью -

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.