Какие устройства Apple нравятся их пользователям больше всего — Finance.ua

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Какие устройства Apple нравятся их пользователям больше всего

Фондовый рынок
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Бенчмарк AnTuTu опубликовал октябрьский список устройств под управлением iOS, наиболее удовлетворяющих своих пользователей.
Первые три места заняли оригинальные iPhone SE, iPad Air 4 и iPhone 6s Plus. Оценка степени удовлетворенности пользователей ими составила более 97%.
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Далее в списке следуют iPad Pro 2, iPhone 6s, iPhone 12 mini, iPhone 7, iPad Pro 4 (12,9 дюйма), iPhone SE2 и iPad Pro 4 (11 дюймов). Отметим, что последних смартфонов Apple в рейтинге пока нет (iPhone 13, впрочем, тоже).
Какие устройства Apple нравятся их пользователям больше всего
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По материалам:
itechua
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