Какие услуги вскоре появятся в «Дії» (инфографика) — Finance.ua

Какие услуги вскоре появятся в «Дії» (инфографика) Сегодня 09:05 — Личные финансы

Какие услуги вскоре появятся в «Дії» (инфографика)

На третий год существования порталом государственных услуг «Дія» пользуется более 20 млн пользователей. Минцифры сейчас работает над новыми услугами.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции во Львове, передает Forbes.

«Дія», запущенная в 2020 году, уже насчитывает более 20 млн пользователей. С тех пор сервис хорошо показал себя с точки зрения безопасности, уверен Федоров.

«Нет никаких утечек данных, работает системно», — добавил он.

К концу ноября 2023-го в Минцифры работают над рядом новых услуг через «Дію». Среди них:

«єВідновлення»;

«єНотаріат»;

документы об образовании;

«єБронювання»;

«єШлюб»;

«єПідприємець»;

перерегистрация авто;

«Дія Офіс».

В Минцифры работают над рядом новых полос через «Дію»., Зображення: forbes.ua

Новый миллион пользователей зарегистрировался в приложении весной-осенью 2023-го. Еще в мае 2023-го «Дією» пользовались 19 млн украинцев, рассказывал Федоров на саммите Diia in DC в Вашингтоне.

Справка Finance.ua:

украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Ді». Однако некоторые документы все же могут пригодиться;

ранее в Дії напомнили, какие государственные учреждения уже принимают документы из фирменного приложения или признают электронную подпись, с помощью которой можно авторизоваться в личном кабинете;

в начале 2023 года Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что поделилось с эстонскими коллегами кодом и UX/UI-дизайном «Дії», и те готовятся к запуску аналога украинского приложения под названием mRiik.

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