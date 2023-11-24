Какие услуги вскоре появятся в «Дії» (инфографика) — Finance.ua
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Какие услуги вскоре появятся в «Дії» (инфографика)

Личные финансы
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Какие услуги вскоре появятся в «Дії» (инфографика)
Какие услуги вскоре появятся в «Дії» (инфографика)
На третий год существования порталом государственных услуг «Дія» пользуется более 20 млн пользователей. Минцифры сейчас работает над новыми услугами.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции во Львове, передает Forbes.
«Дія», запущенная в 2020 году, уже насчитывает более 20 млн пользователей. С тех пор сервис хорошо показал себя с точки зрения безопасности, уверен Федоров.
«Нет никаких утечек данных, работает системно», — добавил он.
К концу ноября 2023-го в Минцифры работают над рядом новых услуг через «Дію». Среди них:
  • «єВідновлення»;
  • «єНотаріат»;
  • документы об образовании;
  • «єБронювання»;
  • «єШлюб»;
  • «єПідприємець»;
  • перерегистрация авто;
  • «Дія Офіс».
В Минцифры работают над рядом новых полос через «Дію».
В Минцифры работают над рядом новых полос через «Дію»., Зображення: forbes.ua
Новый миллион пользователей зарегистрировался в приложении весной-осенью 2023-го. Еще в мае 2023-го «Дією» пользовались 19 млн украинцев, рассказывал Федоров на саммите Diia in DC в Вашингтоне.

Справка Finance.ua:

  • украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Ді». Однако некоторые документы все же могут пригодиться;
  • ранее в Дії напомнили, какие государственные учреждения уже принимают документы из фирменного приложения или признают электронную подпись, с помощью которой можно авторизоваться в личном кабинете;
  • в начале 2023 года Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что поделилось с эстонскими коллегами кодом и UX/UI-дизайном «Дії», и те готовятся к запуску аналога украинского приложения под названием mRiik.

Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире 📱

По материалам:
Forbes.ua
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