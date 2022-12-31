Какие услуги искали и предлагали украинцы в конце 2022 года — исследование OLX Сегодня 12:21 — Личные финансы

Какие услуги искали и предлагали украинцы в конце 2022 года — исследование OLX

В ноябре-декабре наблюдается высокий спрос и предложение на аренду генераторов и их ремонт. В то же время среди других услуг высокий спрос на ремонтные работы.

Об этом свидетельствует аналитика OLX

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— почти 300 тысяч раз. Предложение, как и спрос, тоже было большим — 10,3 тысячи объявлений. Это в четыре раза больше, чем в этот же период 2021 года. Также на протяжении последних двух месяцев на OLX активно искали и ремонт генераторов (более 4 тысяч раз). На сервисе OLX в разделе Бизнес и услуги в период ноябрь-декабрь пользователи больше всего интересовались арендой генераторов— почти 300 тысяч раз. Предложение, как и спрос, тоже было большим — 10,3 тысячи объявлений. Это в четыре раза больше, чем в этот же период 2021 года. Также на протяжении последних двух месяцев на OLX активно искали и ремонт генераторов (более 4 тысяч раз).

Если говорить об услугах, которые предлагали украинцы в декабре 2022 года, больше всего объявлений было среди следующей пятерки:

Пятерка самых популярных услуг по количеству объявлений на конец года:

Услуга Количество объявлений, декабрь 2022 г. Ремонт 45 000 тысяч Грузовые перевозки 13 500 тысяч Вывоз мусора 7 300 тысяч Монтаж 7 000 тысяч Доставка 6 000 тысяч

Спрос соответствовал предложению, так как чаще всего в течение месяца откликались именно на услуги по ремонту (более 106 тысяч отзывов) и грузовые перевозки (16,5 тысяч). Также украинцы не забывали о здоровье, поэтому довольно много откликов было на услуги массажа — 26 тысяч.

Среди поисковых запросов в разделе услуг в декабре лидером стала аренда генераторов — этот запрос был самым частым. Не меньше раз интересовались арендой авто и ремонтом холодильников.

Пятерка самых популярных услуг по количеству поисковых запросов на конец года:

Услуга Количество поисков*, декабрь 2022 г. Аренда генераторов 150 600 тисяч Массаж 16 500 тисяч Аренда авто 15 500 тисяч Грузовые перевозки 14 000 тисяч Ремонт холодильников 6 200 тисяч

*учтены поисковые запросы пользователей в категории «Бизнес и услуги»

Если сравнить с декабрем 2021 года, то запросы украинцев существенно не изменились, кроме того, что в прошлом году пользователи не искали генераторы. Но, как и в этом году, больше всего интересовались арендой авто, грузовыми перевозками, ремонтом и массажем.

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