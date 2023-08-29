Какие технологии защищают ваши средства в банке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие технологии защищают ваши средства в банке

Технологии&Авто
0
Какие технологии защищают ваши средства в банке
Какие технологии защищают ваши средства в банке
Во время полномасштабного вторжения количество кибератак в Украине выросло в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом. Относительно немного из них приходятся на финансовый сектор. Так, НБУ зафиксировал более 250 попыток атаковать банковскую систему в 2022 году. Вместе с тем, цена удачных атак может быть очень высокой.
Как технологии помогают обезопасить систему финансов, рассказали эксперты GlobalLogic.
Объемы международной помощи Украине превысили 38 млрд долларов, а общая сумма донатов на ВСУ и гуманитарные инициативы составила 98,9 млрд грн. Из-за значительных финансовых траншей украинская финсистема находится под особым прицелом хакеров и злоумышленников. Однако разработки украинских специалистов по кибербезопасности помогают защитить финансовый сектор.
Финансовые учреждения используют технологии, которые уменьшают риски банков и защищают средства граждан:
  • Криптографию, которая повышает конфиденциальность транзакций. К примеру, криптографию используют для защиты передачи данных между клиентом и банком и в мобильных платежах.
  • Технологию блокчейн для прозрачности и безопасности транзакций. Благодаря блокчейну, внутренняя сеть жестко реагирует на любые изменения, поэтому внешнее вмешательство сразу становится заметным и позволяет оперативно отреагировать на него.
  • Системы многофакторной аутентификации для дополнительной защиты от злоумышленников. Обычного алгоритма аутентификации, в котором пользователь вводит логин и пароль, недостаточно для полной защиты. Поэтому используются дополнительные факторы аутентификации: цифровая подпись, СМС с пин-кодом, карты доступа, токены и т. д. Перехватить их все для хакеров гораздо сложнее. А некоторые факторы, как биометрию, особенно сложно подделать.
  • Системы на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления и предотвращения подозрительных операций. Специалистам-аналитикам трудно быстро обработать большие объемы данных и заметить аномалии (в транзакциях или авторизациях), тогда как ИИ мгновенно справляется с этой задачей.
К тому же, искусственный интеллект и машинное обучение используют для прогнозирования кибератак. Машинное обучение анализирует прошлые атаки на систему, их модели и тенденции, и может использовать эти данные для предотвращения будущих попыток взлома.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.