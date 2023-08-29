Какие технологии защищают ваши средства в банке — Finance.ua

Какие технологии защищают ваши средства в банке Сегодня 12:20 — Технологии&Авто

Какие технологии защищают ваши средства в банке

Во время полномасштабного вторжения количество кибератак в Украине выросло в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом. Относительно немного из них приходятся на финансовый сектор. Так, НБУ зафиксировал более 250 попыток атаковать банковскую систему в 2022 году. Вместе с тем, цена удачных атак может быть очень высокой.

Как технологии помогают обезопасить систему финансов, рассказали эксперты GlobalLogic

Объемы международной помощи Украине превысили 38 млрд долларов, а общая сумма донатов на ВСУ и гуманитарные инициативы составила 98,9 млрд грн. Из-за значительных финансовых траншей украинская финсистема находится под особым прицелом хакеров и злоумышленников. Однако разработки украинских специалистов по кибербезопасности помогают защитить финансовый сектор.

Финансовые учреждения используют технологии, которые уменьшают риски банков и защищают средства граждан:

Криптографию, которая повышает конфиденциальность транзакций. К примеру, криптографию используют для защиты передачи данных между клиентом и банком и в мобильных платежах.

Технологию блокчейн для прозрачности и безопасности транзакций. Благодаря блокчейну, внутренняя сеть жестко реагирует на любые изменения, поэтому внешнее вмешательство сразу становится заметным и позволяет оперативно отреагировать на него.

Системы многофакторной аутентификации для дополнительной защиты от злоумышленников. Обычного алгоритма аутентификации, в котором пользователь вводит логин и пароль, недостаточно для полной защиты. Поэтому используются дополнительные факторы аутентификации: цифровая подпись, СМС с пин-кодом, карты доступа, токены и т. д. Перехватить их все для хакеров гораздо сложнее. А некоторые факторы, как биометрию, особенно сложно подделать.

Перехватить их все для хакеров гораздо сложнее. А некоторые факторы, как биометрию, особенно сложно подделать. Системы на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления и предотвращения подозрительных операций. Специалистам-аналитикам трудно быстро обработать большие объемы данных и заметить аномалии (в транзакциях или авторизациях), тогда как ИИ мгновенно справляется с этой задачей.

К тому же, искусственный интеллект и машинное обучение используют для прогнозирования кибератак. Машинное обучение анализирует прошлые атаки на систему, их модели и тенденции, и может использовать эти данные для предотвращения будущих попыток взлома.

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