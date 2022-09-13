Какие страны закрывают въезд для россиян — Finance.ua

Какие страны закрывают въезд для россиян Сегодня 19:02 — Мир

Какие страны закрывают въезд для россиян

С 12 сентября перестало действовать соглашение Евросоюза с рф об упрощении визового режима. Соглашение об упрощении визового режима с россией действовало с 2007 года. Приостановление действия соглашения будет касаться всех категорий граждан рф, которые приезжают в ЕС на короткий срок.

Впрочем, будут и исключения для определенных категорий граждан. Это должны быть журналисты, диссиденты, представители гражданского общества. Об этом говорится в материале Finance.ua «Вам здесь не рады»: как Европа закрывается от россиян

На самом деле приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме стала альтернативным решением, ведь первоначально предлагалось применить общий запрет на туристические поездки россиян.

Против такого радикального шага выступили Венгрия и ряд других стран-членов ЕС, сообщил шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто.

Впрочем, решение не впускать на свою территорию локально приняли четыре страны — Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Уже с 19 сентября российские туристы с шенгенскими визами не смогут въехать на территорию европейской четверки. Исключением станут только поездки, связанные с посещением родственников или по другим гуманитарным причинам.

Собственные визы прибалты и поляки больше не будут выдавать россиянам.

«Поездка в Европейский Союз — это не право людей, а привилегия», — неоднократно отмечала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

А министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу уже призвал граждан россии не приезжать в страну. «Вам здесь не рады», — сказал он.

Ранее к этой инициативе хотела присоединиться еще и Финляндия, через которую в ЕС попадает больше всего россиян. Эксперты предполагают, что Финляндия присоединится позже, когда после закрытия границ четырьмя странами количество российских граждан, въезжающих в страну, вырастет еще больше.

Дело в том, что россиянам доступен только сухопутный путь в Евросоюз после отмены авиационного сообщения с россией из-за войны в Украине.

Впрочем, руководитель консульского управления МИД Финляндии Юсси Таннер 12 сентября сообщил, что тотального запрета на въезд для россиян не будет.

«Полное прекращение выдачи виз или прекращение всех туристических виз — это меры, для которых мы не можем найти правовую основу», — сказал он.

Таннер считает вполне приемлемой общую договоренность об отмене упрощенного визового режима.

«Россияне теперь будут оформлять визы так же, как граждане Узбекистана или Монголии. Им придется тратить больше сил и времени на сбор документов, у граждан рф больше нет никаких преимуществ», — отметил он.

По словам президента Латвии Эгилса Левитса, запрет въезда для граждан россии в страны Балтии и Польшу — это не только вопрос безопасности этих стран, но и один из видов антироссийских санкций.

Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил , что кроме Польши и стран Балтии принимать документы на получение туристической визы от россиян перестали

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