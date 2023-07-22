Какие страны-союзники вносят наибольший вклад в победу Украины (инфографика) — Finance.ua
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Какие страны-союзники вносят наибольший вклад в победу Украины (инфографика)

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Какие страны-союзники вносят наибольший вклад в победу Украины (инфографика)
Какие страны-союзники вносят наибольший вклад в победу Украины (инфографика)
С начала полномасштабной войны около 40 стран мира оказали Украине военную, гуманитарную и финансовую поддержку на сумму около 185 млрд долларов (165 млрд евро).
Крупнейшими донорами Украины являются США и Германия.
«Слово и дело» предлагает посмотреть, какой объем помощи выделили Украине союзники и какой процент их собственного ВВП составляет эта помощь.
Какие страны-союзники вносят наибольший вклад в победу Украины (инфографика)
Страны Балтии и Польша остаются лидерами с точки зрения доли помощи Украине в собственном ВВП. Эстония потратила на помощь Украине 1,26% ВВП (0,54 млрд долларов), Латвия — 1,09% ВВП (0,51 млрд долларов), Литва — 0,95% ВВП (0,76 млрд долларов), Польша — 0,68% ВВП (6,21 млрд долларов).
Более 0,5% своего ВВП на помощь Украине потратили также Словакия (0,63%) и Дания (0,51%).
Наибольшую помощь с начала полномасштабной войны Украине оказали США — 76,84 млрд долларов. Но это всего 0,33% от внутреннего валового продукта Штатов.
На втором месте по объему помощи находится Германия — 19,58 млрд долларов. Это 0,27% ВВП страны.
Великобритания предоставила Украине двустороннюю помощь на 11,67 млрд долларов — это 0,37% ВВП.
Относительно других европейских стран, активно помогающих Украине: Франция предоставила Украине помощь на 8,11 млрд долларов (0,05% ВВП), Италия — 6,28 млрд (0,07%), Нидерланды — 7,24 млрд долларов (0,44%), Испания — 5,21 млрд долларов (0,06% ВВП).
Канада выделила Украине 5,73 млрд долларов военной, гуманитарной и финансовой поддержки — это 0,29% ВВП страны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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