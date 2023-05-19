Какие специалисты требуются в ІТ-индустрии в 2023 году: аналитика (инфографика) — Finance.ua

Какие специалисты требуются в ІТ-индустрии в 2023 году: аналитика (инфографика) Сегодня 13:02 — Личные финансы

Какие специалисты требуются в ІТ-индустрии в 2023 году: аналитика (инфографика)

В 2022 году ІТ стала единственной отраслью в Украине, которая росла несмотря на войну: ассоциация IT Ukraine отметила , что доля компьютерных услуг в экспорте составляет почти половину (47%), а сама отрасль насчитывает почти 309 тысяч специалистов. В 2023 году наем IT-специалистов уменьшился на 13%, но компании продолжают привлекать специалистов. В ком в настоящее время нуждается индустрия, рассказали в GlobalLogic.

Каких специалистов ищут в IT

По данным GlobalLogic, спрос и предложение в секторе сохраняются, невзирая на вызовы военного положения. Сейчас в компании в Украине открыто около 200 позиций. Поэтому для тех, кто стремится начать свой путь в ІТ или ищет новые проекты, крайне важно понимать, какие компетенции наиболее востребованы. В компании проанализировали потребности в привлечении талантов и открытые позиции внутри компании и рассказали, как изменился спрос на специалистов в IT индустрии в Украине.

«Мы видим наибольший спрос на middle+ специалистов, причем нишевых технологий, таких как QNX, Kotlin, Python. Большой потенциал для начинающих представляет направление Embedded — разработка встроенного программного обеспечения. Также GlobalLogic активно ищет специалистов для работы по направлениям Automotive (AUTOSAR) и DevOps», — отмечают в GlobalLogic.

В общем, топ вакансий в Украине и регионе EMEA по разным направлениям представлен на инфографике ниже.

Меньшим спросом пользуются специалисты популярных направлений.

Очевидный тренд — падение спроса на инженеров Java и .Net. Если запрос есть, он имеет некоторые особенности, специфические фреймворки. Специалисты с опытом в нишевых технологиях или с актуальной индустриальной специализацией имеют преимущество в ситуациях, когда общее количество открытых позиций остается небольшим.

Сколько нужно времени, чтобы профессионально расти в IT

По срокам карьерного роста специалисты GlobalLogic отмечают: путь от стажера до team lead можно пройти за 6 лет. В среднем от позиции стажера до junior можно вырасти за 9−12 месяцев. Для того чтобы стать инженером уровня Middle, специалисту понадобится в среднем еще около одного года. Для перехода от Middle к Senior позиции инженеру нужно около 2 лет. Шаг от Senior до Lead-позиции занимает по крайней мере 2 года.

Справка Finance:

в течение последнего года большинство компаний пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Только 15% опрошенных отметили, что компания урезала выплаты после начала полномасштабного вторжения: чаще всего бонусы (9%), реже — зарплаты и другие денежные выплаты (по 5%);

в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и она рекордная. Кому легче всего найти работу — читайте здесь.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.