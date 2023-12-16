Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта — Finance.ua

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Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Личные финансы
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Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта, Фото: freepik.com
Сейчас в Украине востребованы такие профессии как продавец-консультант, бухгалтер, водитель, курьер.
Об этом рассказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина в комментарии УНН.
«Несмотря на все наши перемены (в стране. — Ред.) все равно нужны универсальные профессии, такие как продавец-консультант, бухгалтер, водитель, курьер… Стало больше вакансий водителей, курьеров из-за мобилизации, и соответственно — это не новые вакансии, а попытки заполнить освободившиеся», — рассказала Пашкина.
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По ее словам, в Украине выросла средняя заработная плата из-за дефицита специалистов. В настоящее время согласно сайтам поиска работы средняя заработная плата составляет 18,5 тысяч гривен.
Ранее аналитики OLX Работа отмечали, что на украинском рынке труда в сентябре самой востребованной профессией стал продавец. Количество объявлений о работе составляет 11 706, уровень медианной заработной платы — 13 500 грн/мес. Второе место занимает профессия водителя, количество объявлений о работе для нее составляет 7 722, медианная заработная плата — 25 000 грн/месяц.
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Минэкономики обнародовало Расчет потребности в специалистах и ​​рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024−2027 годы. Потребность будет расти каждый год.
Как писал Правительственный курьер, сейчас наиболее востребованы рабочие профессии: уборщик, охранник, бармен или бариста (что свидетельствует о восстановлении рынка общественного питания), комплектовщик.
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По материалам:
УНН
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