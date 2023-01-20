Какие сферы переживают не лучшие времена: где ловить выгоду — Finance.ua

Какие сферы переживают не лучшие времена: где ловить выгоду Сегодня 19:45

Несмотря на не совсем утешительные прогнозы, украинская экономика закончила 2022 довольно неплохо. Что помогло Украине удержаться, и чего ждать от цен и курса в 2023 году, «Экономической правде» рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран.

Война изменила покупательские приоритеты украинцев — продукты питания и лекарства стали первоочередными; одежда, обувь, бытовая техника, автомобили, особенно новые, продажи которых упали в прошлом году до 60% — точно не в тренде.

Не самое лучшее время и в международном туризме, а вот местный, в западной Украине — Карпаты, Закарпатье, — переживает туристический бум.

Не самое лучшее время для жилой и офисной недвижимости в столице и центре Украины. Небольшая прогулка по торговым центрам — иллюстрация пустых помещений, где раньше была одежда или техника.

Отдельно о строительстве. Понятно, что строить недвижимость в ожидании очередных ракетных обстрелов — дело крайне рискованное, а с другой стороны, как рассказал мне один киевский застройщик, останавливать строительство нельзя, проблем может быть больше.

Больше бизнес-перспектив в сфере ремонта помещений, автомобилей, бытовых вещей. Восстановление разрушенной недвижимости будет все более актуальным.

Рестораны и кафе выживут дорогие и дешевые. К сожалению, уже четкая тенденция закрытия кафе среднего уровня.

Где ловить выгоду

Актуальным будет производство и торговля продуктами питания. Для покупателей обнадеживающая новость — причин для стремительного подорожания нет, прогноз от 5 до 20% в год в зависимости от продуктов. К сожалению, энергетический геноцид — это дополнительные расходы, ориентировочно до 5% к цене.

Кто хочет сэкономить на продовольственных товарах, овощах, фруктах — добро пожаловать в село. Вокруг городов, правда, на расстоянии 70-80 км, достаточно много пустых деревенских домов, с огородами, садами, возможностями вырастить свое для себя.

И самое актуальное — инсайд хорошего заработка уже сегодня, для микробизнеса. В Украину завезли 669 тысяч генераторов. Срок службы разный, в зависимости от модели — от 2 до 10 тыс. часов, сервис нужен уже. Вот готовый и актуальный бизнес.

В общем, тяжелый экономический период мы прошли, адаптировались, продолжаем работать на победу, которая обязательно будет нашей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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