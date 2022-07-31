Какие регионы Украины застраиваются наиболее активно: данные ГИАГ — Finance.ua
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Какие регионы Украины застраиваются наиболее активно: данные ГИАГ

Недвижимость
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Какие регионы Украины застраиваются наиболее активно: данные ГИАГ
Какие регионы Украины застраиваются наиболее активно: данные ГИАГ
За 5 месяцев полномасштабной войны в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства поступило около 16 тысяч обращений. Среди них заявки от заказчиков о новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИАГ. В ведомстве также отметили наиболее активные регионы. Подробнее о них — далее.

Какие регионы застраивают наиболее активно

По данным инспекции, лидером по принятию объектов в эксплуатацию стала Киевская область. За время войны от застройщиков поступило самое большое количество обращений на получение сертификатов. Обращения по объектам поступают и с деоккупированных территорий, которые постепенно отстраиваются после вторжения российских оккупантов.
Наибольшее количество обращений на выдачу разрешения на выполнение строительных работ поступило по объектам на территории:
  • Львовской,
  • Киевской,
  • Хмельницкой области.
Львиная доля выданных разрешений на строительство касаются работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры, в частности, медицинских учреждений.
В ГИАГ рассказали, что поступают обращения и по строительству новых объектов — в Киевской области, например, построят завод листового стекла, в Днепропетровской области — новый ясли-сад, в Прикарпатье — аквапарк, в Киеве — новый храм.
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В целом, отмечают в ведомстве, с 15 марта по 15 июля главными инспекторами строительного надзора ГИАГ проработаны:
  • 5709 сообщений о начале строительных работ;
  • 8900 деклараций о готовности объекта к эксплуатации;
  • 420 заявлений на выдачу разрешения на выполнение строительных работ;
  • 344 заявления о выдаче сертификата о принятии объекта в эксплуатацию;
  • 1315 изменений к сообщениям, декларациям и разрешениям.
Конечно, о возобновлении довоенных темпов строительства говорить рано, поскольку до сих пор есть оккупированные области и регионы, где ведутся активные боевые действия. Но по сравнению с предыдущими месяцами видно стремительное оживление.
По материалам:
Finance.ua
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