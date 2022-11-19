Какие работодатели привлекательны для молодых талантов — опрос
Исследовательская компания Gradus Research провела опрос среди трудоустроенных жителей Украины, Польши, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Германии и Нидерландов в возрасте 25-35 лет и сравнила их.
Почти половина молодых украинцев (45%) низко оценивают организации, в которых работают. Похожая ситуация и в других изученных в исследовании странах. В Польше этот показатель даже выше — 52% недовольных.
Основной причиной, очевидно, является финансовая составляющая и доступ к рынку труда. Абсолютным лидером по удовлетворенности текущим местом работы является молодежь Нидерландов — 90% удовлетворены организацией, где работают в настоящее время.
Среди основных драйверов удовлетворенности организацией, где работают молодые украинцы:
- размер вознаграждения (24%),
- баланс между работой и личной жизнью (15%)
- и гибкий рабочий график (13%).
Следует отметить, что ни в одной из исследованных европейских стран нет столь высокого запроса на уровень вознаграждения. На первой ступени ценностей там — work-life баланс. Гибкий график работы также является важным критерием среди европейцев, а на третьей ступени — возможность карьерного роста.
Что интересно — критерий команды для украинцев важен при удовлетворенности оплатой и рабочим графиком. В то же время запрос на хорошую команду является самым важным во Франции.
Желаемые инициативы компаний, в которых молодежь хотела бы расти, для украинцев все они сосредотачиваются вокруг комфорта — гибкий рабочий график, возможность удаленной работы, создание позитивной атмосферы в коллективе. Другие европейские страны, высоко оценивая и собственный комфорт в работе, имеют запрос на развитие и карьерный рост — поддержка индивидуального карьерного плана, тренинги, курсы, стипендии и т.д.
Получить деньги до зарплаты 💰
Поделиться новостью