Какие проценты на депозиты в гривне предлагают банки с иностранным капиталом — Finance.ua

Какие проценты на депозиты в гривне предлагают банки с иностранным капиталом Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Кому лучше доверить гривну на 3 месяца, на каких условиях и сколько можно заработать.

Банк с немецким капиталом ПроКредит Банк предлагает на 3 месяца оформить депозит «Срочный» под 15% годовых. Это лучшее предложение среди банков с иностранным капиталом.

Пополнение, выдача части депозита и автопролонгация не предусмотрены. Нет возможности и досрочного расторжения.

Минимальная сумма депозита — 50 тысяч гривен. К тому же для открытия депозита клиент должен предварительно открыть в банке текущий счет в гривне, за пользование которым банк ежемесячно берет 165 гривен.

Польский Идея Банк предлагает новым клиентам оформление депозита с символическим названием «На старт!». Минимальная сумма депозита — 1 тыс. грн, максимальная — 100 тыс. грн. Процентная ставка — 12,5% годовых.

Депозит открывается без пополнения и досрочного расторжения. Если вы являетесь клиентом банка, оформить такой депозит нельзя.

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В другом банке с польским капиталом — Кредобанк е — можно оформить депозит «Прибыльный» в размере от 500 грн. Правда, и процентная ставка здесь будет ниже: всего 10% годовых сроком на 3 месяца.

Проценты могут выплачиваться как ежемесячно, так и в конце срока депозита. Как и в прошлом случае, пополнение, досрочное расторжение, возможность частичного снятия средств не предусмотрены. Автопролонгации тоже нет.

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