Какие проценты на депозиты в гривне предлагают банки с иностранным капиталом — Finance.ua
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Какие проценты на депозиты в гривне предлагают банки с иностранным капиталом

Кредит&Депозит
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Кому лучше доверить гривну на 3 месяца, на каких условиях и сколько можно заработать.
Портал Finance.ua проанализировал имеющиеся на рынке предложения.
Банк с немецким капиталом ПроКредит Банк предлагает на 3 месяца оформить депозит «Срочный» под 15% годовых. Это лучшее предложение среди банков с иностранным капиталом.
Пополнение, выдача части депозита и автопролонгация не предусмотрены. Нет возможности и досрочного расторжения.
Минимальная сумма депозита — 50 тысяч гривен. К тому же для открытия депозита клиент должен предварительно открыть в банке текущий счет в гривне, за пользование которым банк ежемесячно берет 165 гривен.
Польский Идея Банк предлагает новым клиентам оформление депозита с символическим названием «На старт!». Минимальная сумма депозита — 1 тыс. грн, максимальная — 100 тыс. грн. Процентная ставка — 12,5% годовых.
Депозит открывается без пополнения и досрочного расторжения. Если вы являетесь клиентом банка, оформить такой депозит нельзя.
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В другом банке с польским капиталом — Кредобанке — можно оформить депозит «Прибыльный» в размере от 500 грн. Правда, и процентная ставка здесь будет ниже: всего 10% годовых сроком на 3 месяца.
Проценты могут выплачиваться как ежемесячно, так и в конце срока депозита. Как и в прошлом случае, пополнение, досрочное расторжение, возможность частичного снятия средств не предусмотрены. Автопролонгации тоже нет.
Читайте больше в нашем материале -

Депозиты на 3 месяца: куда положить гривну на короткий срок

По материалам:
Finance.ua
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