Какие проблемы могут возникнуть с автомобилем в жару — Finance.ua
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Какие проблемы могут возникнуть с автомобилем в жару

Технологии&Авто
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В Украину пришла жара. Специалисты говорят, что аномальная жара способна снизить активность и притупить реакцию водителей. MMR выяснил, что необходимо знать о себе и своей машине, передвигаясь по дороге под палящим солнцем.
Сильная жара может отрицательно повлиять как на лакокрасочное покрытие автомобиля, так и вызвать отказ тормозов и электропроводки.
Как показывает практика, на автомобилях без системы ABS в жару эффективность торможения снижается из-за перегрева или подклинивания поршней суппортов и цилиндров. Возможны при сильной жаре затирание и перекос колодок.
Также не переносит жары старая или некачественная тормозная жидкость.
Выявляются проблемы в жаркую погоду и в автомобиле с ABS. Иногда датчики, вмонтированные на тормозном узле колеса, посылают ложный сигнал блоку управления, считая колеса заблокированными.
Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют в жаркую погоду ехать максимально спокойно и применять плавное торможение.

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По материалам:
MMR
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