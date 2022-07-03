Какие проблемы могут возникнуть с автомобилем в жару — Finance.ua

Какие проблемы могут возникнуть с автомобилем в жару Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

В Украину пришла жара. Специалисты говорят, что аномальная жара способна снизить активность и притупить реакцию водителей. MMR выяснил, что необходимо знать о себе и своей машине, передвигаясь по дороге под палящим солнцем.

Сильная жара может отрицательно повлиять как на лакокрасочное покрытие автомобиля, так и вызвать отказ тормозов и электропроводки.

Как показывает практика, на автомобилях без системы ABS в жару эффективность торможения снижается из-за перегрева или подклинивания поршней суппортов и цилиндров. Возможны при сильной жаре затирание и перекос колодок.

Также не переносит жары старая или некачественная тормозная жидкость.

Выявляются проблемы в жаркую погоду и в автомобиле с ABS. Иногда датчики, вмонтированные на тормозном узле колеса, посылают ложный сигнал блоку управления, считая колеса заблокированными.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют в жаркую погоду ехать максимально спокойно и применять плавное торможение.

MMR По материалам:

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