Какие преимущества дает переселенцам Карта киевлянина — Finance.ua

Какие преимущества дает переселенцам Карта киевлянина
Оформить и пользоваться Картой киевлянина и ее преимуществами сегодня может достаточно широкий круг граждан. Даже те, у кого нет киевской регистрации.
Не всем переселенцам известно, что получить такую карту могут и они.
Кто может получить Карту киевлянина
Карта киевлянина выдается гражданам, имеющим право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины, на дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительного органа Киевского городского совета. В частности, это:
- все, кто имеет киевскую регистрацию (прописку);
- учащиеся и студенты учебных заведений Киева;
- родители и опекуны киевских школьников;
- все, кто официально работает в Киеве;
- вынужденные переселенцы (ВПЛ).
Как оформить карту
Для получения Карты киевлянина заявители подают заявление в банк — участник проекта Карты киевлянина или другой пункт оформления и выдачи Карт киевлянина. Сейчас оформить карту можно в любом отделении Ощадбанка.
Есть только один нюанс. Для льготных категорий граждан «Карта киевлянина» бесплатная. А вот для всех остальных она обойдется в 120 грн в год.
С собой необходимо иметь:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие право на получение карты (ученический, студенческий билет, справка с места работы, справка ВПЛ);
- цветное фото 3×4.
Кто не может самостоятельно прийти в пункт оформления и выдачи Карты киевлянина, подают документы через своего уполномоченного представителя.
Уполномоченный представитель предъявляет свой паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины, желающего оформить Карту киевлянина, или документ, его заменяющий, и документ, подтверждающий его полномочия как представителя.
«Карта киевлянина»: как оформить и где может помочь
Поделиться новостью