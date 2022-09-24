Какие преимущества дает переселенцам Карта киевлянина — Finance.ua

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Какие преимущества дает переселенцам Карта киевлянина

Личные финансы
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Оформить и пользоваться Картой киевлянина и ее преимуществами сегодня может достаточно широкий круг граждан. Даже те, у кого нет киевской регистрации.
Не всем переселенцам известно, что получить такую карту могут и они.

Кто может получить Карту киевлянина

Карта киевлянина выдается гражданам, имеющим право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины, на дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительного органа Киевского городского совета. В частности, это:
  • все, кто имеет киевскую регистрацию (прописку);
  • учащиеся и студенты учебных заведений Киева;
  • родители и опекуны киевских школьников;
  • все, кто официально работает в Киеве;
  • вынужденные переселенцы (ВПЛ).

Как оформить карту

Для получения Карты киевлянина заявители подают заявление в банк — участник проекта Карты киевлянина или другой пункт оформления и выдачи Карт киевлянина. Сейчас оформить карту можно в любом отделении Ощадбанка.
Есть только один нюанс. Для льготных категорий граждан «Карта киевлянина» бесплатная. А вот для всех остальных она обойдется в 120 грн в год.
С собой необходимо иметь:
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • документы, подтверждающие право на получение карты (ученический, студенческий билет, справка с места работы, справка ВПЛ);
  • цветное фото 3×4.
Кто не может самостоятельно прийти в пункт оформления и выдачи Карты киевлянина, подают документы через своего уполномоченного представителя.
Уполномоченный представитель предъявляет свой паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины, желающего оформить Карту киевлянина, или документ, его заменяющий, и документ, подтверждающий его полномочия как представителя.

«Карта киевлянина»: как оформить и где может помочь

По материалам:
Finance.ua
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