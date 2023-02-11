Какие правила и документы для украинцев в Польше на собственном авто — Finance.ua
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Какие правила и документы для украинцев в Польше на собственном авто

Технологии&Авто
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Многие украинцы интересуются, разрешено ли в Польше управлять автомобилем с украинскими номерами — Польша продлила такое разрешение до 31 декабря 2023 года.
Соответствующее решение введено в действие изменениями в Закон «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», принятыми в январе этого года.

Что делать, если водительские права просрочились

Вы можете пользоваться украинским водительским удостоверением в Польше, даже если его срок действия истек. Специальный закон позволяет украинцам управлять автомобилем с просроченными правами до 31 декабря 2023 года. Такое решение касается всех украинцев, легально прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Нужно ли украинцам обменивать водительские права в Польше

Беженцам из Украины, которые планируют надолго остаться в Польше или находиться в стране без оформления статуса временной защиты, нужно обменять украинское удостоверение на польское. Как это сделать? Обращайтесь в районное управление или мэрию. Также вопросами замены водительских удостоверений занимается отдел коммуникации управления города (Wydział Komunikacji Urzedu miasta) или староства (Starostwo Powiatowe).
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Перед обращением подготовьте следующие документы:
• Паспорт или другой документ, легализующий пребывание в Польше;
• PESEL UKR;
• оригинал и копию украинского водительского удостоверения, а также его перевод;
• фото 3,5×4,5 см, сделанное не позднее 6 месяцев назад;
• подтверждение оплаты сбора в размере 100.50 злотых.
Больше деталей о процессе обмена украинских прав на европейские читайте по ссылке.

Особенности вождения в Польше

В Украине большинство водителей устанавливают в свои авто видеорегистраторы. Однако в Европе пользование ими регулируется, а в некоторых странах запрещено. В Польше эти устройства легальны, в то же время есть определенные требования, которые нужно соблюдать:
• используйте видеозапись в своих целях;
• запись может являться доказательством нарушения дорожных правил. Чтобы использовать ее, нужно отправить запись в полицию;
• она также может являться доказательством вашей невиновности в случае ДТП.

Можно ли передавать техпаспорт собственного автомобиля другому человеку?

Недавно в приложении «Дія» появилась новая функция, позволяющая водителю передавать право на управление автомобилем другому человеку. Всего за несколько кликов вы можете «пошерить» техпаспорт вашего авто с человеком, находящимся даже за границей.
Кстати, если вам нужна Зеленая карта для выезда за границу и еще размышляете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.

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По материалам:
visitukraine.today
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