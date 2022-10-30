Какие права и социальные гарантии имеют члены семьи военнослужащего — Finance.ua

Какие права и социальные гарантии имеют члены семьи военнослужащего Сегодня 04:30 — Личные финансы

К членам семьи военнослужащего принадлежат его (ее) жена (муж), их дети и родители. Дети являются членами семьи независимо от того, являются ли они детьми любого из супругов, общие или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.

Членами семьи военнослужащего могут быть признаны и другие лица при условии постоянного проживания вместе с субъектом права на льготы и ведения с ним совместного хозяйства.

Требование ведения совместного хозяйства с субъектом права на льготы по оплате за пользование жильем и коммунальными услугами применяется не всегда, только у предусмотренных законом случаях.

Об этом рассказывает главный юрист сектора «Турковское бюро правовой помощи» отдела бесплатной правовой помощи Самборского местного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи Мария Любоемская.

Социальные гарантии прав членов семей военнослужащих

В соответствии со статьей 18 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», члены семей военнослужащих срочной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава имеют преимущественное право при принятии на работу и на оставление на работе при сокращении количества или штата сотрудников, а также на первоочередное направление для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с отрывом от производства и на выплату на период обучения средней зaрплаты.

Женам (мужьям) военнослужащих, кроме военнослужащих срочной службы, выплачивается по месту работы денежная помощь в размере среднемесячной зарплаты при разорвании ими трудового договора в случае перевода мужа (жены) на службу в другую местность.

При временной потере трудоспособности листки нетрудоспособности оплачиваются женам (мужьям) военнослужащих в размере 100 процентов среднемесячной заработной платы независимо от страхового стажа.

Женам (мужьям) военнослужащих, кроме военнослужащих срочной службы, в общий стаж работы, необходимый для назначения пенсии по возрасту, засчитывается период проживания вместе с мужем (женой) в местностях, где не было возможности трудоустройства по специальности, но не более 10 лет.

Право на жилье

Государство обеспечивает военнослужащих жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией за причитающееся им для получения жилое помещение на основаниях, в пределах жилищных норм и в соответствии с требованиями, установленными Жилищным кодексом Украины, другими законами, Порядком определения размера и предоставления военнослужащим и членам их семей денежной компенсации за причитающееся им для получения жилое помещение, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 2 сентября 2015 года № 728, и тому подобное.

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Военнослужащим, которые имеют выслугу на военной службе 20 лет и больше, и членам их семей предоставляются жилые помещения для постоянного проживания или по их желанию денежная компенсация за полагающееся им для получения жилое помещение, единоразово, в течение всего времени прохождения военной службы при условии, что ими не было использовано право на бесплатную приватизацию жилья.

Во внеочередном порядке в случае потребности улучшения жилищных условий предоставляются жилые помещения семьям военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы, по месту их пребывания на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Члены семей военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов (слушателей) высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, которые имеют воинские учебные подразделения) при отсутствии за местом их проживания государственных или коммунальных заведений здравоохранения получают медицинскую помощь в военно-медицинских заведениях здравоохранения.

Право на образвание

Детям военнослужащих по месту проживания их семей в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских здравоохранительных формах независимо от форм собственности.

Право на бесплатный проезд

Члены семей военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы) имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом:

1) от места проживания к месту прохождения военной службы военнослужащего в связи с его переводом;

2) к месту проведения отпуска военнослужащим в пределах Украины;

3) при увольнении военнослужащего с военной службы, а также в случае гибели (смерти) военнослужащего — к выбранному месту проживания в пределах Украины.

Денежное обеспечение членов семей военнослужащих

Членам семей военнослужащих, проходящих военную службу в особый период, гарантируется выплата денежного обеспечения этих военнослужащих в случае невозможности ими его получения во время участия в боевых действиях и операциях. В таком случае выплата денежного обеспечения осуществляется членам семей военнослужащих (пункт 61 статьи 18 Закона ).

В случае гибели военнослужащего днем возникновения права на единоразовую денежную помощь является дата смерти, отмеченная в свидетельстве о смерти.

Я і закон По материалам:

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