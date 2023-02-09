Какие подержанные авто интересуют украинцев - исследование — Finance.ua

Какие подержанные авто интересуют украинцев - исследование
В январе 2023 года среди подержанных автомобилей украинцы чаще всего интересовались такими марками автомобилей как Mercedes-Benz Vito, Skoda Octavia и Renault Trafic.
Об этом свидетельствуют данные Auto.Ria.
«В январе на Auto.Ria появилось более 104 000 предложений подержанных авто, из них 94 364 с указанным VIN-кодом. Проверку по VIN-коду прошли 80,31% предложений», — говорится в сообщении.
Регионы
Больше всего искали подержанные авто пользователи из столицы (14,56%), Львовской области (10,65%) и Днепропетровской области (6,39%).
Цены
Самыми популярными стали авто в ценовом диапазоне от 5000 до 8000 долларов США — 30,6%.
Также многие пользователи рассматривали автомобили до 3000 долларов США — 29,4% и в сегменте от 3000 до 5000 долларов США — 18,4%.
Самые популярные страны-производители
Активнее всего в январе искали автомобили таких стран-производителей:
- Германия — 34%;
- Япония — 17,6%;
- Франция — 10,4%.
Интересно, что 13,5% от общего количества просмотров — это автомобили, пригнанные из США.
Тип топлива
Учитывая тип топлива, в фаворитах поисковых запросов дизельные автомобили — 41,7% и с большим отставанием бензиновые — 22,5%. Лидеры по типу кузова — внедорожники и кроссоверы — 31,6%, седаны — 22,3%, универсалы — 14,9%.
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Украинцы больше всего ищут подержанные авто с автоматической коробкой передач (все типы) — 74,6%, а с механической — 25,4% пользователей.
Самые популярные марки
В январе чаще всего искали следующие модели авто: Mercedes-Benz Vito, Skoda Octavia и Renault Trafic.
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