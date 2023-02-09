Какие подержанные авто интересуют украинцев - исследование — Finance.ua

Какие подержанные авто интересуют украинцев - исследование Сегодня 19:01 — Личные финансы

Какие подержанные авто интересуют украинцев - исследование

В январе 2023 года среди подержанных автомобилей украинцы чаще всего интересовались такими марками автомобилей как Mercedes-Benz Vito, Skoda Octavia и Renault Trafic.

Об этом свидетельствуют данные Auto.Ria

«В январе на Auto.Ria появилось более 104 000 предложений подержанных авто, из них 94 364 с указанным VIN-кодом. Проверку по VIN-коду прошли 80,31% предложений», — говорится в сообщении.

Регионы

Больше всего искали подержанные авто пользователи из столицы (14,56%), Львовской области (10,65%) и Днепропетровской области (6,39%).

Инфографика: Auto.Ria

Цены

Самыми популярными стали авто в ценовом диапазоне от 5000 до 8000 долларов США — 30,6%.

Также многие пользователи рассматривали автомобили до 3000 долларов США — 29,4% и в сегменте от 3000 до 5000 долларов США — 18,4%.

Инфографика: Auto.Ria

Самые популярные страны-производители

Активнее всего в январе искали автомобили таких стран-производителей:

Германия — 34%;

Япония — 17,6%;

Франция — 10,4%.

Интересно, что 13,5% от общего количества просмотров — это автомобили, пригнанные из США.

Инфографика: Auto.Ria

Тип топлива

Учитывая тип топлива, в фаворитах поисковых запросов дизельные автомобили — 41,7% и с большим отставанием бензиновые — 22,5%. Лидеры по типу кузова — внедорожники и кроссоверы — 31,6%, седаны — 22,3%, универсалы — 14,9%.

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Украинцы больше всего ищут подержанные авто с автоматической коробкой передач (все типы) — 74,6%, а с механической — 25,4% пользователей.

Самые популярные марки

В январе чаще всего искали следующие модели авто: Mercedes-Benz Vito, Skoda Octavia и Renault Trafic.

Инфографика: Auto.Ria

Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылкам:

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