Какие операции с иностранной валютой доступны сегодня — Finance.ua

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Какие операции с иностранной валютой доступны сегодня

Сегодня 17:50Валюта
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Какие операции с иностранной валютой доступны сегодняКакие операции с иностранной валютой доступны сегодня
В Национальном банке дали разъяснения по поводу операций с иностранной валютой, которые сегодня могут осуществлять украинцы — как на территории страны, так и за рубежом.
Продать иностранную валюту можно в работающих отделениях банков, у операторов почтовой связи и обменниках, ограничения отсутствуют. Официальный курс гривны к доллару — 29,25 грн/$ (зафиксированный на 24.02.2022).
Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 г.).
Снять с валютного счета можно наличные в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 1 марта 2022 года) и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты с собственного счета и зачислив эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022 года).
Продать валюту можно через онлайн банкинг без ограничений.
За границей можно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за границей нет.
Запрещены любые операции с использованием российских и белорусских рублей.
Запрещены переводы, в том числе с использованием карты или другого электронного платежного средства, выпущенного платежной системой, работающей в РФ и Беларуси. Также такими картами нельзя рассчитаться в Украине: сделать перевод или платеж или снять с них наличные.
Предприятия, имеющие специальные разрешения и обеспечивающие выполнение мобилизационных планов, могут снимать наличными иностранную валюту без ограничений. На территориях, находящихся под угрозой оккупации России, снять с валютного счета можно без ограничений валюту в валюте счета, решения по объемам выдачи наличной валюты будут приниматься руководителями отделений банков на местах, исходя из ситуации с наличием наличных денег.
Производить расчеты можно как по гривневой, так и по валютной карте. Никаких ограничений на безналичные расчеты Национальный банк Украины не вводил.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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