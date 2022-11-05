Какие обследования можно бесплатно пройти у семейного врача — Finance.ua

Какие обследования можно бесплатно пройти у семейного врача
Заключив декларацию с врачом первичной медицинской помощи (ПМП), пациент имеет право получить бесплатно ряд лабораторных диагностических исследований и быстрых тестов (внутренне перемещенным лицам для получения первичной медпомощи декларация не требуется).
Об этом пишет Минздрав.
В кабинете врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания, сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.
Бесплатно можно пройти:
- инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), отоофтальмоскопию, измерение остроты зрения;
- скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
- выявление индивидуального риска инфекционных и неинфекционных заболеваний: туберкулеза, ВИЧ, вирусных гепатитов, сердечно-сосудистых, хронических респираторных, онкологических, диабета и т.п.;
- раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.
Также в пакет первичной медицинской помощи входят следующие анализы:
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- общий анализ мочи;
- общий холестерин;
- глюкоза крови.
Для проведения лабораторных исследований врач выписывает направление на анализ и направляет пациента в лабораторию. Пробирку для анализа крови, перчатки, шприц, спиртовую салфетку/вату/спирт и т.п. пациент НЕ ДОЛЖЕН оплачивать дополнительно. Все расходные материалы входят в стоимость услуг ПМП, которые оплачивает по договору Национальная служба здоровья Украины.
При необходимости врач ПМП может направить пациента на другие анализы, необходимые ему по состоянию здоровья, или привлечь к лечению специалиста другой специализации.
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