Какие новые функции получат смартфоны Xiaomi из MIUI 13.5 — Finance.ua
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Какие новые функции получат смартфоны Xiaomi из MIUI 13.5

Сегодня 03:56Фондовый рынок
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Крупные производители смартфонов трудятся сразу над несколькими поколениями смартфонов. Пока часть команды работает над выходом ультимативного флагмана Xiaomi 12 Ultra, некоторые сотрудники наверняка размышляют и даже начинают работать над следующей серией Xiaomi 13.
Похожая ситуация с программным обеспечением. Сейчас проходит активная фаза обновления до MIUI 13, но программисты уже завершают работу по переходу на MIUI 13.5. Более того, в сеть уже утекли некоторые подробности данного апдейта, которыми мы хотели бы поделиться с нашими читателями.
Сразу следует сказать, что будущее обновление традиционно повысит стабильность системы, быстродействие и снизит энергопотребление. Инсайдеры сообщают, что раздел NFC будет переделан, пользователям предоставят больше настроек. Будет улучшена боковая панель, к ней можно будет добавлять еще больше ярлыков для быстрого доступа к программам и функциям.
Значительные улучшения будут касаться визуальной составляющей, будут обновлены анимация и некоторые системные разделы. Пользователю будет предоставлена возможность конвертации фотографий в PDF-документы. Выход MIUI 13.5 запланирован на вторую половину года, но конкретный список изменений и список обновляемых устройств может меняться.
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По материалам: iTechua
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