Какие новые автомобили покупают украинцы: топ-20 легковушек октября — Finance.ua

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Какие новые автомобили покупают украинцы: топ-20 легковушек октября

Технологии&Авто
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Какие новые автомобили покупают украинцы: топ-20 легковушек октября
Какие новые автомобили покупают украинцы: топ-20 легковушек октября
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику первых регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных моделей, которые «пригоняли» из-за рубежа в октябре 2023 года.

Самые популярные марки среди импортных автомобилей с пробегом

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек октября традиционно возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей зарегистрировали 4 тыс., что составило 18,4% общего количества.
Второе место занял Renault с долей 8,8% (1,9 тыс.). На третье место вернулся Audi (7,9%, 1,8 тыс.), сместив вниз на одну ступень Nissan с результатом 1,7 тыс. и 7,6%. Замыкает первую пятерку Skoda (6,7%, 1,5 тыс. шт.).
  1. Volkswagen — 4 007 шт.
  2. Renault — 1 914 шт.
  3. Audi — 1 728 шт.
  4. Nissan — 1 654 шт.
  5. Skoda — 1 470 шт.
  6. Ford — 1 266 шт.
  7. BMW — 1 027 шт.
  8. Tesla — 949 шт.
  9. Opel — 787 шт.
  10. Hyundai — 774 шт.
  11. Mazda — 585 шт.
  12. Mercedes-Benz — 538 шт.
  13. Jeep — 497 шт.
  14. Kia — 489 шт.
  15. Toyota — 476 шт.
  16. Peugeot — 407 шт.
  17. Honda — 390 шт.
  18. Volvo — 374 шт.
  19. Mitsubishi — 310 шт.
  20. Chevrolet — 294 шт.

Самые популярные модели подержанных авто из-за рубежа

Лидером «свежепригнанных» легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf. В октябре таких привезли 1,4 тыс. шт.
На втором месте Skoda Octavia (957 шт.), на третьем — Volkswagen Passat (782 шт.), который несколько улучшил свой результат по сравнению с предыдущими периодами. Однако до первого места, которое он удерживал несколько лет, пока еще далеко. Четвертый — в зачете Renault Megane (759 шт.).
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Интересно, что в октябре 2022 года доля «электричек» среди новоприбывших составляла 8,4%. По итогам октября текущего года она выросла до достаточно заметных 16,6%!
Шесть моделей из 20 популярных оказались кроссоверами, тренд на покупку которых в Украине сохраняется.
  1. Volkswagen Golf — 1 435 шт.
  2. Skoda Octavia — 957 шт.
  3. Volkswagen Passat — 782 шт.
  4. Renault Megane — 759 шт.
  5. Nissan Leaf — 573 шт.
  6. Renault Scenic — 516 шт.
  7. Volkswagen Tiguan — 452 шт.
  8. Tesla Model 3 — 443 шт.
  9. Nissan Qashqai — 437 шт.
  10. Audi A4 — 415 шт.
  11. Volkswagen Touran — 403 шт.
  12. Audi Q5 — 402 шт.
  13. Ford Focus — 349 шт.
  14. Skoda Fabia — 287 шт.
  15. Opel Astra — 284 шт.
  16. Mazda CX-5 — 270 шт.
  17. Nissan Rogue — 261 шт.
  18. Tesla Model Y — 259 шт.
  19. Opel Zafira — 257 шт.
  20. BMW 3 Series — 238 шт.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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