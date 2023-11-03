Какие новые автомобили покупают украинцы: топ-20 легковушек октября — Finance.ua

Какие новые автомобили покупают украинцы: топ-20 легковушек октября Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

Какие новые автомобили покупают украинцы: топ-20 легковушек октября

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику первых регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных моделей, которые «пригоняли» из-за рубежа в октябре 2023 года.

Самые популярные марки среди импортных автомобилей с пробегом

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек октября традиционно возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей зарегистрировали 4 тыс., что составило 18,4% общего количества.

Второе место занял Renault с долей 8,8% (1,9 тыс.). На третье место вернулся Audi (7,9%, 1,8 тыс.), сместив вниз на одну ступень Nissan с результатом 1,7 тыс. и 7,6%. Замыкает первую пятерку Skoda (6,7%, 1,5 тыс. шт.).

Volkswagen — 4 007 шт. Renault — 1 914 шт. Audi — 1 728 шт. Nissan — 1 654 шт. Skoda — 1 470 шт. Ford — 1 266 шт. BMW — 1 027 шт. Tesla — 949 шт. Opel — 787 шт. Hyundai — 774 шт. Mazda — 585 шт. Mercedes-Benz — 538 шт. Jeep — 497 шт. Kia — 489 шт. Toyota — 476 шт. Peugeot — 407 шт. Honda — 390 шт. Volvo — 374 шт. Mitsubishi — 310 шт. Chevrolet — 294 шт.

Самые популярные модели подержанных авто из-за рубежа

Лидером «свежепригнанных» легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf. В октябре таких привезли 1,4 тыс. шт.

На втором месте Skoda Octavia (957 шт.), на третьем — Volkswagen Passat (782 шт.), который несколько улучшил свой результат по сравнению с предыдущими периодами. Однако до первого места, которое он удерживал несколько лет, пока еще далеко. Четвертый — в зачете Renault Megane (759 шт.).

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Замыкает первую пятерку один из самых доступных и самый популярный в Украине электромобиль Nissan Leaf (573 шт.). На этой достаточно высокой позиции как для электромобиля японская модель держится второй месяц подряд

Интересно, что в октябре 2022 года доля «электричек» среди новоприбывших составляла 8,4%. По итогам октября текущего года она выросла до достаточно заметных 16,6%!

Шесть моделей из 20 популярных оказались кроссоверами, тренд на покупку которых в Украине сохраняется.

Volkswagen Golf — 1 435 шт. Skoda Octavia — 957 шт. Volkswagen Passat — 782 шт. Renault Megane — 759 шт. Nissan Leaf — 573 шт. Renault Scenic — 516 шт. Volkswagen Tiguan — 452 шт. Tesla Model 3 — 443 шт. Nissan Qashqai — 437 шт. Audi A4 — 415 шт. Volkswagen Touran — 403 шт. Audi Q5 — 402 шт. Ford Focus — 349 шт. Skoda Fabia — 287 шт. Opel Astra — 284 шт. Mazda CX-5 — 270 шт. Nissan Rogue — 261 шт. Tesla Model Y — 259 шт. Opel Zafira — 257 шт. BMW 3 Series — 238 шт.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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