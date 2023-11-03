Какие новые автомобили покупают украинцы: топ-20 легковушек октября — Finance.ua

Какие новые автомобили покупают украинцы: топ-20 легковушек октября
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику первых регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных моделей, которые «пригоняли» из-за рубежа в октябре 2023 года.
Самые популярные марки среди импортных автомобилей с пробегом
Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек октября традиционно возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей зарегистрировали 4 тыс., что составило 18,4% общего количества.
Второе место занял Renault с долей 8,8% (1,9 тыс.). На третье место вернулся Audi (7,9%, 1,8 тыс.), сместив вниз на одну ступень Nissan с результатом 1,7 тыс. и 7,6%. Замыкает первую пятерку Skoda (6,7%, 1,5 тыс. шт.).
- Volkswagen — 4 007 шт.
- Renault — 1 914 шт.
- Audi — 1 728 шт.
- Nissan — 1 654 шт.
- Skoda — 1 470 шт.
- Ford — 1 266 шт.
- BMW — 1 027 шт.
- Tesla — 949 шт.
- Opel — 787 шт.
- Hyundai — 774 шт.
- Mazda — 585 шт.
- Mercedes-Benz — 538 шт.
- Jeep — 497 шт.
- Kia — 489 шт.
- Toyota — 476 шт.
- Peugeot — 407 шт.
- Honda — 390 шт.
- Volvo — 374 шт.
- Mitsubishi — 310 шт.
- Chevrolet — 294 шт.
Самые популярные модели подержанных авто из-за рубежа
Лидером «свежепригнанных» легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf. В октябре таких привезли 1,4 тыс. шт.
На втором месте Skoda Octavia (957 шт.), на третьем — Volkswagen Passat (782 шт.), который несколько улучшил свой результат по сравнению с предыдущими периодами. Однако до первого места, которое он удерживал несколько лет, пока еще далеко. Четвертый — в зачете Renault Megane (759 шт.).
Замыкает первую пятерку один из самых доступных и самый популярный в Украине электромобиль Nissan Leaf (573 шт.). На этой достаточно высокой позиции как для электромобиля японская модель держится второй месяц подряд
Интересно, что в октябре 2022 года доля «электричек» среди новоприбывших составляла 8,4%. По итогам октября текущего года она выросла до достаточно заметных 16,6%!
Шесть моделей из 20 популярных оказались кроссоверами, тренд на покупку которых в Украине сохраняется.
- Volkswagen Golf — 1 435 шт.
- Skoda Octavia — 957 шт.
- Volkswagen Passat — 782 шт.
- Renault Megane — 759 шт.
- Nissan Leaf — 573 шт.
- Renault Scenic — 516 шт.
- Volkswagen Tiguan — 452 шт.
- Tesla Model 3 — 443 шт.
- Nissan Qashqai — 437 шт.
- Audi A4 — 415 шт.
- Volkswagen Touran — 403 шт.
- Audi Q5 — 402 шт.
- Ford Focus — 349 шт.
- Skoda Fabia — 287 шт.
- Opel Astra — 284 шт.
- Mazda CX-5 — 270 шт.
- Nissan Rogue — 261 шт.
- Tesla Model Y — 259 шт.
- Opel Zafira — 257 шт.
- BMW 3 Series — 238 шт.
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