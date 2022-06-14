Какие новые авто покупают украинцы: ТОП-10 моделей за май (инфографика) — Finance.ua
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Какие новые авто покупают украинцы: ТОП-10 моделей за май (инфографика)

Сегодня 09:00Технологии&Авто
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В мае первую регистрацию в Украине прошли 82 тыс. легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества только 2,5 тыс. ед. (или 3%) были новыми.
Самыми популярными моделями среди новых авто, которые приобрели украинцы в прошлом месяце, были:
Какие новые авто покупают украинцы: ТОП-10 моделей за май (инфографика)
Напомним, в Украине рос спрос на электромобили. Как стало известно, доля новых моделей в этом количестве составляла 28% против 11% в прошлом году. Самым популярным электромобилем на рынке Украины остается Nissan Leaf.
Лидером на рынке коммерческих электромобилей остается французская модель Renault Kangoo ZE — 77 регистраций.

Справка Finance.ua:

  • с начала действия «нулевого» растаможивания в Украину привезли более 100 тысяч подержанных транспортных средств. Больше всего — легковых автомобилей доступного ценового сегмента;
  • так, с 9 апреля по 19 мая украинцы привезли из-за границы 90 269 транспортных средств по «нулевому» растаможиванию. Из них 95,7% (86,4 тыс. шт.) были легковыми авто, 3,4% составили грузовые авто (1,9 тыс. шт.), 0,6% седельных тягачей (354 шт.) и 0, 3% автобусов (155 шт.);
  • средний возраст автомобилей, импортируемых в апреле-мае, составил 14 лет. Больше украинцы привозили автомобили 2004-2009 годов выпуска.

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По материалам: Finance.ua
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