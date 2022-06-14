Какие новые авто покупают украинцы: ТОП-10 моделей за май (инфографика) — Finance.ua

Какие новые авто покупают украинцы: ТОП-10 моделей за май (инфографика)

В мае первую регистрацию в Украине прошли 82 тыс. легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества только 2,5 тыс. ед. (или 3%) были новыми.

Самыми популярными моделями среди новых авто, которые приобрели украинцы в прошлом месяце, были:

электромобилем на рынке Украины остается Nissan Leaf. Напомним, в Украине рос спрос на электромобили. Как стало известно, доля новых моделей в этом количестве составляла 28% против 11% в прошлом году. Самым популярнымна рынке Украины остается Nissan Leaf.

Лидером на рынке коммерческих электромобилей остается французская модель Renault Kangoo ZE — 77 регистраций.

Справка Finance.ua:

с начала действия «нулевого» растаможивания в Украину привезли более 100 тысяч подержанных транспортных средств. Больше всего — легковых автомобилей доступного ценового сегмента;

так, с 9 апреля по 19 мая украинцы привезли из-за границы 90 269 транспортных средств по «нулевому» растаможиванию. Из них 95,7% (86,4 тыс. шт.) были легковыми авто, 3,4% составили грузовые авто (1,9 тыс. шт.), 0,6% седельных тягачей (354 шт.) и 0, 3% автобусов (155 шт.);

средний возраст автомобилей, импортируемых в апреле-мае, составил 14 лет. Больше украинцы привозили автомобили 2004-2009 годов выпуска.



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