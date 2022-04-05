Какие НДС-правила для «единщиков» по ставке 2% будут после завершения военного положения — Finance.ua
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Какие НДС-правила для «единщиков» по ставке 2% будут после завершения военного положения

Сегодня 09:02Казна и Политика
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В Государственной налоговой службе Украины объяснили, какой порядок возобновления правил начисления и уплаты НДС для плательщиков, избравших ставку единого налога 2 проц. дохода, после завершения военного положения.
В налоговой отчетности за первый отчетный период после завершения действия военного, чрезвычайного положения плательщик НДС должен начислить налоговые обязательства на стоимость товаров, услуг, необоротных активов, использованных в операциях, не являющихся объектом налогообложения (реализованных в период действия военного, чрезвычайного положения), суммы налога по которым были включены в состав налогового кредита на дату перехода на упрощенную систему налогообложения по ставке 2 процента:
  • по товарам/услугам — исходя из стоимости приобретения таких товаров, услуг,
  • по необоротным активам, которые фактически использованы (реализованы) в период нахождения такого плательщика на упрощенной системе налогообложения по ставке 2 проц. дохода — исходя из балансовой (остаточной) стоимости, сложившейся по состоянию на начало отчетного (налогового) периода, в течение которого проводятся такие операции.
Плательщик обязан обеспечить составление не позднее последнего дня первого отчетного периода после завершения действия военного, чрезвычайного положения и зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных сводную налоговую накладную по таким товарам/услугам, необоротным активам.
Например: военное, чрезвычайное положение заканчиваются в июне 2022 года, такой плательщик за первый отчетный налоговый период июль 2022 года подает декларацию, в которой в соответствии с п. 198.5 ст. 198 и п.п. 9.5 п. 9 подразд. 8 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ начисляет налоговые обязательства по товарам, проданным в период применения единого налога по ставке 2 проц. дохода и по которым на дату перехода на упрощенную систему налогообложения (на 1 апреля 2022 г.) суммы НДС были включены в состав налогового кредита.

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По материалам: Finance.ua
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