Какие меры принимают по областям ради тотальной экономии — Finance.ua
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Какие меры принимают по областям ради тотальной экономии

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Чтобы избежать веерных отключений, украинцев призвали минимизировать использование электроприборов в пиковые часы потребления утром и вечером (с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00). Также рекомендовали ограничить энергопотребление промышленности и бизнеса.
В Киеве для экономии электроэнергии в супермаркетах, магазинах ТРЦ отказались от уличной подсветки, ограничили освещение витрин внутри зала. В некоторых ресторанах и кафе обслуживают клиентов при свечах.
После атаки оккупантов на энергообъекты в Киевской области ночью 27 октября в «Укрэнерго» сообщили, что в ближайшие дни вынуждены ввести более жесткие и длительные ограничения. Без света может оказаться около половины столицы. Стабилизационные графики действовавших ранее отключений электроэнергии больше не актуальны.
Во Львове и области запретили подсветку фасадов домов и работу фонтанов. Во время комендантского часа отключают все наружное освещение на улицах, кроме дорожного и объектов критической инфраструктуры. Также запрещена наружная реклама, подсветка вывесок заведений общепита, магазинов, офисов по истечении рабочего времени.
В Кривом Роге, Полтавской и Тернопольской областях полицейский патруль штрафует предпринимателей-нарушителей режима экономии электроэнергии.
В Днепре снизили количество городского электротранспорта. По решению горсовета, предпринимателям запретили включать вывески, рекламные борды, подсвечивать фасады построек с 17:00 до окончания комендантского часа.
В Житомире троллейбусы и трамваи не ходили до 26 октября. Со среды транспорт начали выпускать на маршруты в часы межпиковых нагрузок. Уличное освещение в городе отключено.
В Харькове с 20 по 26 октября приостанавливали работу части эскалаторов метро. ​Ограничено освещение на станциях, поезда ездят с большим интервалом времени.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал предпринимателей перенести производство на вторую смену или работать в ночное время. Городской транспорт в Черкассах ездит в режиме выходного дня. Число троллейбусов на маршрутах сократили вдвое.
По материалам:
РБК-Україна
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