Какие меры принимает НБУ для минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему — Finance.ua
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Какие меры принимает НБУ для минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему

Сегодня 13:04Казна и Политика
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Какие меры принимает НБУ для минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему
Приоритетными задачами Национального банка является минимизация негативного влияния российской военной агрессии на финансовую систему Украины и поддержание ее стабильной деятельности. С этой целью, в частности:
  • отменено осуществление в 2022 году ежегодной оценки устойчивости банков;
  • уточнены положения относительно неприменения к банкам и ответственным лицам банковских групп мер влияния за нарушение экономических нормативов, лимитов открытой валютной позиции, сроков подачи и опубликования отчетности, если такие нарушения возникли после начала военной агрессии;
  • приостановлены во время действия военного положения сроки подачи/рассмотрения информации и документов, определенные нормативно-правовыми актами Национального банка;
  • уточнен порядок подачи Национальному банку информации о соблюдении экономических нормативов и другой информации.
Также отложено введение ряда требований нормативно-правовых актов Национального банка.
Соответствующие положения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 07 марта 2022 года № 40 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» , которое вступает в силу 07 марта 2022 года.

Как связаться с банком во время войны.

По материалам: Укрінформ
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