Какие меры принимает НБУ для минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему — Finance.ua

Приоритетными задачами Национального банка является минимизация негативного влияния российской военной агрессии на финансовую систему Украины и поддержание ее стабильной деятельности. С этой целью, в частности:
отменено осуществление в 2022 году ежегодной оценки устойчивости банков;
уточнены положения относительно неприменения к банкам и ответственным лицам банковских групп мер влияния за нарушение экономических нормативов, лимитов открытой валютной позиции, сроков подачи и опубликования отчетности, если такие нарушения возникли после начала военной агрессии;
приостановлены во время действия военного положения сроки подачи/рассмотрения информации и документов, определенные нормативно-правовыми актами Национального банка;
уточнен порядок подачи Национальному банку информации о соблюдении экономических нормативов и другой информации.
Также отложено введение ряда требований нормативно-правовых актов Национального банка.