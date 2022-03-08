Какие меры принимает НБУ для минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему — Finance.ua

Какие меры принимает НБУ для минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему

Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Приоритетными задачами Национального банка является минимизация негативного влияния российской военной агрессии на финансовую систему Украины и поддержание ее стабильной деятельности. С этой целью, в частности:

отменено осуществление в 2022 году ежегодной оценки устойчивости банков;

уточнены положения относительно неприменения к банкам и ответственным лицам банковских групп мер влияния за нарушение экономических нормативов, лимитов открытой валютной позиции, сроков подачи и опубликования отчетности, если такие нарушения возникли после начала военной агрессии;

и ответственным лицам банковских групп мер влияния за нарушение экономических нормативов, лимитов открытой валютной позиции, сроков подачи и опубликования отчетности, если такие нарушения возникли после начала военной агрессии; приостановлены во время действия военного положения сроки подачи/рассмотрения информации и документов, определенные нормативно-правовыми актами Национального банка;

во время действия военного положения сроки подачи/рассмотрения информации и документов, определенные нормативно-правовыми актами Национального банка; уточнен порядок подачи Национальному банку информации о соблюдении экономических нормативов и другой информации.

Также отложено введение ряда требований нормативно-правовых актов Национального банка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью