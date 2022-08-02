Какие материальные угрозы сейчас существуют для экспортеров — мнение юриста
Самая опасная ситуация, которая сложилась сегодня с экспортерами — это возмещение НДС. Весь тот НДС, который возмещался «автоматом», теперь будет проходить тщательную проверку.
Об этом в ходе Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и Минфин, рассказал ведущий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.
«Если вы не уверены в своем налоговом кредите или цепи поставки, лучше не подавать этот НДС к возмещению, а перекрывать его каким-то другим способом», — отметил он.
Эксперт советует максимально качественно исследовать своих контрагентов, общаться с ними. И смотреть, как проходит регистрация налоговых накладных, ведь сейчас по всей Украине блокируют такие регистрации.
Это, по словам Ясько, чревато уголовным производством от Бюро экономической безопасности (БЭБ), поскольку оно не имеет доступа к базам данных возмещения НДС и отслеживания цепи поставок товаров.
«Если вы даже проследили свой налоговый кредит и ваш контрагент „белый“, то это не значит, что его не определят как „рисковый“ и не будут блокировать налоговые накладные. Что в свою очередь приведет к невозможности возмещения НДС и проведения проверки», — объяснил юрист.
В ходе процессуальных действий со стороны БЭБ может быть заблокирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия, поэтому в такой ситуации следует не откладывать и обращаться в суд для защиты своих прав.
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