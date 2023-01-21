Какие марки мотоциклов и мопедов предпочитают украинцы — Finance.ua
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Какие марки мотоциклов и мопедов предпочитают украинцы

Технологии&Авто
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На протяжении 2022 года украинцы приобрели 47,5 тыс. мотоциклов и мопедов. Это на 26% меньше, чем в 2021 году.
Как стало известно, из общего количества 94,3% (60,8 тыс.) составили мотоциклы, а 5,7% (3,7 тыс.) — мопеды.
Большинство мототехники (61,6%, 39,7 тыс.) в 2022 году приобрели новой. Таким образом, этот сегмент стал единственным, где абсолютное большинство составляют продажи новых транспортных средств.
На внутреннем рынке украинцы купили 26,6% от общего количества мотоциклов и мопедов (17,2 тыс.), а подержанными из-за границы привезли 11,7% (7,6 тыс.) единиц мототехники.
Самым популярным брендом мототехники на внутреннем рынке в 2022 году стала Honda (2,1 тыс.).
Второе место заняла марка Yamaha (1,7 тыс.), а третье — Suzuki (1 тыс.).
На четвертой строчке разместился украинский бренд Geon (822 шт.), а замыкает топ-5 Kawasaki (686 шт.).
Больше всего новых и подержанных мопедов и мотоциклов зарегистрировали в городе Киеве (4,1 тыс.), что составило 8,6% от общего количества.

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По материалам:
mmr.ua
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