Какие марки мотоциклов и мопедов предпочитают украинцы — Finance.ua

Какие марки мотоциклов и мопедов предпочитают украинцы Сегодня 03:46 — Технологии&Авто

На протяжении 2022 года украинцы приобрели 47,5 тыс. мотоциклов и мопедов. Это на 26% меньше, чем в 2021 году.

Как стало известно, из общего количества 94,3% (60,8 тыс.) составили мотоциклы, а 5,7% (3,7 тыс.) — мопеды.

Большинство мототехники (61,6%, 39,7 тыс.) в 2022 году приобрели новой. Таким образом, этот сегмент стал единственным, где абсолютное большинство составляют продажи новых транспортных средств.

На внутреннем рынке украинцы купили 26,6% от общего количества мотоциклов и мопедов (17,2 тыс.), а подержанными из-за границы привезли 11,7% (7,6 тыс.) единиц мототехники.

Самым популярным брендом мототехники на внутреннем рынке в 2022 году стала Honda (2,1 тыс.).

Второе место заняла марка Yamaha (1,7 тыс.), а третье — Suzuki (1 тыс.).

На четвертой строчке разместился украинский бренд Geon (822 шт.), а замыкает топ-5 Kawasaki (686 шт.).

Больше всего новых и подержанных мопедов и мотоциклов зарегистрировали в городе Киеве (4,1 тыс.), что составило 8,6% от общего количества.

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