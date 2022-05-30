Какие льготы гарантирует государство для внутренне перемещенных лиц — Finance.ua

Какие льготы гарантирует государство для внутренне перемещенных лиц

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Какие льготы гарантирует государство для внутренне перемещенных лиц

С началом полномасштабного вторжения многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома и переезжать в другую местность. Они покинули не только дома, но и свои рабочие места. Государство пытается финансово поддерживать таких граждан.

Об этом в эфире Украинского радио рассказала первый заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Оксана Василяка.

Об особенностях трудовых отношений во время войны

Во время военного положения действуют ограничения и особенности организации трудовых отношений, регулируемых рядом нормативных документов. В частности, Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Работодатель должен соблюдать основы законодательства об оплате труда. Если нарушены обязательства по срокам оплаты труда, когда невозможно производить выплату заработной платы вследствие ведения боевых действий, то работодатель должен доказать эти обстоятельства или продолжать производить такие выплаты после устранения обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих от выполнения самого обязательства.

Если говорить об ответственности работодателя за невыплату заработной платы, то в условиях военного положения такая ответственность снимается, однако само обязательство по выплате остается и работодатель должен правильно оформить работу таких работников.

Простой на работе во время военного положения

Может быть применено несколько таких мер на предприятии, учреждении, организации, где работает внутренне перемещенное лицо. В частности, может быть введен простой. Здесь есть условие, что к применению такого простоя согласие работника не требуется, поскольку есть решение об официальной приостановке работы предприятия, которая может быть вызвана военным положением.

Особенность в том, что простой может быть оформлен во всем предприятии, по отдельным его подразделениям или по отдельным работникам. Остается вопрос о простое руководителей и заместителей и главного бухгалтера, поскольку именно этими лицами должна быть обеспечена возможность функционирования предприятия.

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Применение простоя на предприятии имеет некоторые последствия для работника, но законодательством устанавливаются гарантии для людей. В частности, обязательно следует зафиксировать, что работники продолжают оставаться в трудовых отношениях. Работникам обеспечивается оплата труда, однако есть определенные ограничения по ее размеру, она уменьшается, но не менее двух третей оклада, определенными соответствующими документами. Здесь есть нюанс, поскольку есть постановление Кабинета Министров Украины, где вопрос оплаты работников государственных органов, которым дается право руководителю устанавливать соответствующий размер оплаты такой работы за простой, однако все равно минимальная ее граница не может быть меньше двух третей установленного должностного оклада или тарифной ставки работника тарифного разряда

Согласно новым изменениям в законодательство, есть срок приостановки действия трудового договора — это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой в связи с военным положением или другими форс-мажорными обстоятельствами и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору.

Следует иметь в виду, что трудовые отношения между работником и работодателем сохраняются, но действие трудового договора может быть приостановлено, в том числе и с невозможностью выполнения и постановки задач для выполнения работы. Вопрос о возмещении заработной платы возлагается на государство, которое совершает агрессию против Украины с примечанием о том, что после возобновления трудовых отношений за работником сохраняется его право на получение выплат заработной платы.

О помощи от государства для ВПЛ

В украинском законодательстве произошли изменения, упрощающие процедуру регистрации, в том числе для внутренне перемещенных лиц, и назначения им выплат пособия по безработице.

Речь идет об упрощенном порядке обращений для ВПЛ. Это можно делать не только через центры занятости, но и посредством электронного обращения.

Если у ВПЛ нет документов, подтверждающих увольнение, они просто подают в центр занятости заявление о прекращении трудовых отношений, составленное лично. Единственное — нужно подтверждать подлинность подписи на таком заявлении. То есть такое заявление должно быть нотариально удостоверено.

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Вместе с заявлением заявитель должен подать документ, подтверждающий личность: паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, документ об образовании, документ о занятости (трудовая книжка, гражданско-правовой договор, документ о последнем виде занятости). Если таких документов нет, то формируется заявление, в котором это указывается. Заявление направляется в центр занятости или его можно подать через портал Дія.

Законодательством определены уровни выплат, и они не зависят от дополнительной помощи. Если у лица срочный стаж был менее 6 месяцев, такая помощь осуществляется в размере 650 гривен, а если это 6 месяцев и более, то это 1800 гривен. Максимальный размер пособия по безработице во время действия военного положения не может превышать 150% от минимальной заработной платы. Это чуть более 9000 гривен.

Через службу занятости можно зарегистрировать в одностороннем порядке обстоятельства, прекращающие трудовые отношения. Служба занятости может обращаться к работодателю, чтобы зафиксировать, что сейчас этот человек безработный.

О льготах для ВПЛ-предпринимателей

Имеются гарантии, предусмотренные для предпринимателей — внутренне перемещенных лиц. Их несколько. Это налоговые послабления, также послабления по подаче отчетности. То есть до отмены военного положения сроки подачи любой отчетности, кроме налоговой (это обязательная отчетность) останавливаются. Такая отчетность может быть подана, когда у человека появляется возможность.

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Согласно изменениям, которые были внесены в Налоговый кодекс, в случае отсутствия у налогоплательщика возможности своевременно выполнить свой налоговый долг, это касается не только уплаты сборов и налогов, но и подачи отчетности, такие лица освобождаются от ответственности, но на них остается обязанность выполнения обязательств, в том числе и подача отчетности в течение шести месяцев после отмены военного положения в Украине.

Есть определенные послабления относительно налоговых проверок, в частности, до прекращения или отмены военного положения налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки прекращаются. Это ослабление ответственности налогоплательщиков, например, в случае отсутствия возможности своевременно уплатить налоги и сборы, сдать электронные документы, то штрафные санкции не начисляются, в том числе пеня. А начисленная пеня, если это уже было осуществлено, подлежит отмене.

Есть особенности в расчете начисления и уплаты ЕСН. В частности, на период действия военного положения и в течение трех месяцев после него штрафные санкции, определенные законом о сборе единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, не применяются.

С 1 марта 2022 г. до прекращения или отмены военного положения в Украине и в течение 12 месяцев после прекращения или отмены военного положения лица имеют право не начислять, не рассчитывать и не уплачивать единый взнос за себя. Это прежде всего касается физических лиц-предпринимателей, в частности, избравших упрощенную систему налогообложения и лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, то есть адвокатскую, нотариальную деятельность, юридическую практику. Это члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям, и другие категории граждан.

Есть ряд изменений в законодательство, касающиеся платы за землю, экологического налога, налога на недвижимость, где на период военного положения такие начисления не производятся.

По возможности советуем предпринимателям сообщать об обстоятельствах, исключающих уплату налогов.

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