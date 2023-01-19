Какие изменения в сфере виртуальных активов ожидают украинцев в ближайшее время — Finance.ua
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Какие изменения в сфере виртуальных активов ожидают украинцев в ближайшее время

Финтех и Карты
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Какие изменения в сфере виртуальных активов ожидают украинцев в ближайшее время
Какие изменения в сфере виртуальных активов ожидают украинцев в ближайшее время
Пользователи из Украины смогут защитить свои вложения в криптоактивах, когда закон «О виртуальных активах» вступит в силу.
Об этом рассказала директор директората цифровой экономики Минцифры Юлия Пархоменко в ходе мероприятия Blockchain Hub Davos.
Она заявила, что законодательство будет запрещать криптобиржам, зарегистрированным в Украине, использовать средства своих клиентов без их предварительного разрешения.
«Поскольку Украина получила статус кандидата на членство ЕС, необходимо адаптировать наш Закон к европейским нормам MiCA (Markets in Crypto-Assets). Работаем над этим совместно с Нацкомиссией по ценным бумагам и Нацбанком», — сообщила Пархоменко.
Что позволит легализация виртуальных активов:
  • работать криптобизнесу официально;
  • привлекать инвестиции в экономику;
  • увеличивать налоговые поступления в госбюджет.
«Мы стремимся защитить криптоактивы украинцев и помочь избежать мошеннических схем, в частности через адаптацию нашего законодательства», — добавила Юлия Пархоменко.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий платить налоги и коммуналку электронными деньгами;
  • документ поможет легализовать электронные деньги и позволит уплачивать ими налоги и коммунальные услуги;
  • новации будут введены уже после завершения войны.

Верховная Рада легализовала электронные деньги: что изменится на рынке платежных услуг 🧐

По материалам:
Finance.ua
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