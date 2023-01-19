Какие изменения в сфере виртуальных активов ожидают украинцев в ближайшее время — Finance.ua

Какие изменения в сфере виртуальных активов ожидают украинцев в ближайшее время Сегодня 12:02 — Финтех и Карты

Какие изменения в сфере виртуальных активов ожидают украинцев в ближайшее время

Пользователи из Украины смогут защитить свои вложения в криптоактивах, когда закон «О виртуальных активах» вступит в силу.

Об этом рассказала директор директората цифровой экономики Минцифры Юлия Пархоменко в ходе мероприятия Blockchain Hub Davos.

Она заявила, что законодательство будет запрещать криптобиржам, зарегистрированным в Украине, использовать средства своих клиентов без их предварительного разрешения.

«Поскольку Украина получила статус кандидата на членство ЕС, необходимо адаптировать наш Закон к европейским нормам MiCA (Markets in Crypto-Assets). Работаем над этим совместно с Нацкомиссией по ценным бумагам и Нацбанком», — сообщила Пархоменко.

Что позволит легализация виртуальных активов:

работать криптобизнесу официально;

привлекать инвестиции в экономику;

увеличивать налоговые поступления в госбюджет.

«Мы стремимся защитить криптоактивы украинцев и помочь избежать мошеннических схем, в частности через адаптацию нашего законодательства», — добавила Юлия Пархоменко.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий платить налоги и коммуналку электронными деньгами;

документ поможет легализовать электронные деньги и позволит уплачивать ими налоги и коммунальные услуги;

новации будут введены уже после завершения войны.



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