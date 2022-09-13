Какие изменения в регистрации авто произойдут в ближайшее время: разъяснение МВД — Finance.ua

Какие изменения в регистрации авто произойдут в ближайшее время: разъяснение МВД Сегодня 14:02 — Личные финансы

Какие изменения в регистрации авто произойдут в ближайшее время: разъяснение МВД

Скоро можно будет заказывать номерные знаки и подать заявление о регистрации или перерегистрации транспортного средства онлайн.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

«10 сентября 2022 года Кабинет Министров Украины принял Постановление „О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопроам государственной регистрации транспортных средств, допуска граждан к управлению транспортными средствами“. Оно вступит в силу через три месяца со дня его официальной публикации», — напомнили в МВД.

Как отмечается, один из шагов, который позволит цифровизацию, — выделение экспертного обследования транспортного средства из процедуры регистрации в сервисном центре МВД. Выделение не означает отмену.

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Можно будет в удобное время провести экспертное обследование транспортного средства работниками Экспертной службы МВД. Они вносят данные в Единый государственный реестр транспортных средств. Заключение, составленное по результатам обследования, будет считаться действительным в течение 10 дней.

Далее владелец будет выбирать способ получения услуги регистрации:

офлайн в любом сервисном центре МВД;

онлайн в Электронном кабинете водителя или через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал «Дія»).

Онлайн можно как оформить договор купли-продажи, так и подать заявление о регистрации или перерегистрации. Это заявление будет попадать на рассмотрение в сервисный центр МВД. Администратор будет проверять сведения о лицах и транспортных средствах по соответствующим реестрам и базам данных, по результатам проверок будет подтверждать или отклонять заявление.

Алгоритм регистрации транспортного средства включает также закрепление за транспортным средством номерных знаков. Среди них есть такие, которые содержат определенные комбинации цифр (четыре одинаковых цифры, три одинаковых цифры, две последовательные пары одинаковых цифр и другие комбинации). Нормативным документом, который вступит в силу, предусмотрен и заказ таких номерных знаков через Электронный кабинет водителя и Портал «Дія».

Расширен также перечень услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств, осуществляемых без экспертного исследования. К такому перечню, согласно Постановлению, прилагаются:

восстановление свидетельства о регистрации после потери или угона (за исключением транспортных средств, зарегистрированных до сентября 2019 года);

дубликат свидетельства в случае его повреждения;

перерегистрация в связи с утратой или заменой номерного знака;

регистрация транспортного средства, перешедшего по наследству (за исключением транспортных средств, зарегистрированных до сентября 2019 года);

регистрация по договору финансового лизинга.

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