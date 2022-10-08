Какие изменения произошли в правах и обязанностях работодателя и выплатах зарплаты — Finance.ua

Какие изменения произошли в правах и обязанностях работодателя и выплатах зарплаты Сегодня 08:07

Верховная Рада Украины изменила законодательство о труде и реформировала ключевые вопросы в сфере трудового правоотношения. В частности, внесены изменения в КЗоТ Украины, приняты новые законы, ключевое место среди которых принадлежит Законам Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений».

Работодатели и работники сами решают, заключать ли им договор в письменной форме. На период военного положения допускаются срочные договоры с новыми работниками, в частности, для замены временно отсутствующих работников, которые в эвакуации, отпуске или потеряли трудоспособность (Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» № 2136-IX).

При заключении трудового договора о дистанционной работе на работодателя возлагается обязанность систематического проведения инструктажа (обучения) работника по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности в пределах использования таким работником оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных работодателем (Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные актов Украины по оптимизации трудовых отношений» № 2352-IX).

Появилась возможность устанавливать испытательный срок для всех работников, в том числе для несовершеннолетних, лиц с инвалидностью, беременных женщин, одиноких матерей с детьми до 14 лет или ребенком с инвалидностью, внутренне перемещенных и других лиц, которых ранее это не касалось (Закон Украины № 2136 -IX).

Работодатели могут без предупреждения и согласия работников перевести их на другую работу и в другую местность для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий, обстоятельств, угрожающих жизни или критическим потребностям людей. Но при условии, что на территории не ведутся боевые действия (если ведутся, то только с согласия работника). Также условием является то, чтобы у работника не было противопоказаний по состоянию здоровья, а оплата устанавливалась не ниже средней по предварительной работе (Закон Украины № 2136-IX).

Обычная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы. Сокращенное рабочее время — до 40 часов в неделю — предусмотрено для работников с сокращенным рабочим днем на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы. Работодатель определяет время начала и окончания ежедневной работы (смены).

Если раньше работники должны были отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут уменьшить до 24 часов. Дополнительно отменяются: — запрет работы в выходные дни; — сокращенный рабочий день накануне праздничных, нерабочих и выходных дней; — перенос выходного дня, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем; — ограничение для сверхурочных работ (Закон Украины № 2136-IX) ;

Работодатель может отказать в предоставлении неиспользованных отпусков за предыдущие годы. Также закон разрешает отказать в отпуске работникам на объектах критической инфраструктуры. Но есть исключение — отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до трех лет.

В то же время работник может попросить о неоплачиваемом отпуске на любой срок — раньше (в мирное время) этот срок составлял 15 дней в году. Работодатель обязан предоставить работнику, который выехал за границу или получил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), по его требованию, отпуск без оплаты до 90 дней (Закон Украины № 2136-IX).

Как изменились правила выплаты заработной платы

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» № 2352-IX установлены ограничения выплаты работодателем сумм среднего заработка за все время задержки по день фактического расчета, но не более чем за шесть месяцев.

Работник может обратиться в суд с иском о выплате всех сумм, причитающихся ему при увольнении, только в трехмесячный срок со дня получения им письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении. В общем случае заработная плата за все время отпуска должна быть выплачена не позднее момента начала отпуска.

Следует заметить, что трудовым или коллективным договором могут быть установлены другие условия осуществления такой выплаты. Закон прямо не определяет запрет возможности определения в коллективных или трудовых договорах сроков выплаты, приходящихся на период после начала отпуска.

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