Какие интернет-сервисы и платформы отменили плату для украинцев (перечень) — Finance.ua

Какие интернет-сервисы и платформы отменили плату для украинцев (перечень)

Сегодня 21:07 — Личные финансы

Какие интернет-сервисы и платформы отменили плату для украинцев (перечень)

Некоторые интернет-сервисы и платформы в связи с полномасштабной войной в Украине предоставили бесплатные услуги и товары для украинцев, либо предлагают существенные скидки.

Перечень таких сервисов составило издание Vogue.ua

Сфера здоровья

Сервис Helsi запустил бесплатные консультации с врачами для всех украинцев с помощью видеосвязи на время войны. Консультируют врачи всех специальностей как государственных, так и частных медучреждений.

Приложение VOS, в котором можно получить психологическую помощь, предоставило украинцам доступ к Premium-подписке.

Календарь Flo предоставил украинкам бесплатный доступ к Premium-подписке.

Программы BetterMe Mental Health, Down Dog, Prosto и Meditopia предоставили бесплатный доступ к практикам йоги и медитаций.

teplo.app — приложение, в котором можно получить бесплатные консультации с психологом.

Сервисы, где можно проконсультироваться у врачей онлайн бесплатно:

Doctor Online (украинский сервис, предоставляющий онлайн-связь с ведущими врачами страны);

HaloDoctor.pl (польская онлайн-платформа медицинской помощи);

Viveo (эстонская медицинская платформа).

Интернет и связь

«Киевстар» предоставляет доступ к Домашнему Интернету даже для тех пользователей, которые не пополнили счет. Однако скорость Интернета может быть снижена.

Vodafone бесплатно предоставляет своим абонентам 1 000 минут для звонков по Украине и внутри сети и 10 ГБ. Также компания обеспечит бесплатной связью и интернетом беженцев из Украины в Польше. Услуга «Доступный роуминг» предусматривает 400 МБ мобильного трафика и 60 минут для телефонных номеров в Украине и Польше на 30 дней. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно будет заплатить 100 грн.

Пользователи Lifecell получат 5 ГБ Интернет и 30 минут звонков на все украинские номера. Оператор также бесплатно начислил своим клиентам, выехавшим из Украины, 1 ГБ мобильного трафика и 10 минут для звонков на телефонные номера в Украине. Воспользоваться этими услугами могут абоненты Lifecell, которые находятся в Молдове, Румынии, Польше, Венгрии и Словакии в течение следующих 30 дней. Оператор также разрешил своим клиентам, находящимся в Украине, ежедневно бесплатно общаться в сети Lifecell до 60 минут (эти минуты для звонков дополнят до минут, содержащих тарифные планы).

Skype позволяет бесплатно звонить на украинские номера за границей.

Мессенджер Viber предоставил бесплатные 60 минут для звонков через сервис Viber Out.

Программа Zoom открыла Premium-доступ для украинцев.

Компания Airalo предоставила $10 на украинские аккаунты для покупки eSim.

Европейские мобильные операторы, которые предлагают специальные тарифы для украинцев:

Proximus и Orange (Бельгия);

Vodafone (Великобритания);

O2 (Чехия);

Telecom Italia (Италия);

Telefónica (Испания);

Vivacom (Болгария);

Plus, T-Mobile, Play, Orange (Польша).

Сфера финансов

Сервисы для перевода средств Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram не берут плату за переводы в Украину.

Система Wise (ранее TransferWise) отменила комиссии для украинцев за переводы в гривнах.

На украинский рынок зашла крупнейшая международная электронная платежная система PayPal.

Компания Revolut упростила для украинцев процесс открытия счета.

Польские банки Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski, Santander Bank подготовили для украинцев упрощенную процедуру открытия счетов без взимания комиссий.

Чешский банк ČSOB в случае открытия счета оказывает помощь в размере 2 500 крон.

Почтовые сервисы

Компания «Новая почта» предоставляет возможность бесплатно отправить или получить гуманитарную помощь для военных или пострадавших во время войны.

«Укрпочта» запустила сервис «Посылка из дома». Можно отправить посылку из Украины в Румынию, Польшу, Словакию, Молдову и Венгрию со скидкой.

Поездки

Авиакомпания WizzAir выделила для украинцев более 100 000 бесплатных билетов.

Авиакомпания LOT дает скидку на билеты от 30 до 99%.

Авиакомпания Finnair предоставляет скидку 95% по промокоду Ukraine95.

Планировщик маршрутов Outdooractive предоставляет бесплатный доступ к сервису.

Сервис BlaBlaCar ввел возможность бесплатных поездок от украинской границы.

Электромобили можно бесплатно зарядить у операторов Yasno, «Тока», «ЭкоФактор» в Украине. В Польше — у оператора GreenWay.

Общественный транспорт

Проезд поездами в Польше, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Франции, Бельгии, Дании для украинцев бесплатный.

Bolt представил в Украине тариф за 1 грн. Это категория Support для экстренных выездов волонтеров в городе.

Жилье

Hospitality Support — сервис дает возможность украинцам бесплатного бронирования до 5 ночей в 210 гостиницах-партнерах по всему миру (включая Marriott, Hilton).

Компания CouchSurfing отменила комиссии и сняла ограничения на количество сообщений для украинцев.

Телевидение

Стриминговый сервис OLL.TV открыл свободный доступ к более чем 30 телеканалам с новостями и другим актуальным сегодня контентом.

Список открытых каналов: Украина, Украина 24, ICTV, 1+1, 2+2, СТБ, НЛО TV, Новый канал, Интер, Эспрессо TV, Прямой, UA:Первый, UA:Культура, UA:Киев, ТРК Киев, Enter-фильм, ТЕТ, НТН, К1, К2, СОВЕТ, 5 канал, 24 канал, Индиго TV, М1, Мега, Пиксель, XSPORT, ПлюсПлюс, Zoom TV и все региональные каналы.

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