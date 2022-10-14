Какие гибридные авто популярны среди украинцев — Finance.ua

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Какие гибридные авто популярны среди украинцев

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Какие гибридные авто популярны среди украинцев
Какие гибридные авто популярны среди украинцев
В сентябре украинцы приобрели 1,7 тысяч гибридных автомобилей. Это на 31,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году и на 9,9% меньше, чем в августе-2022.
Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов Института исследований авторынка.

Динамика рынка гибридных авто

Более половины (50,4%, 850 шт.) приобрели на внутреннем рынке, это максимальный показатель за последние 12 месяцев. Еще 24,9% (431 шт.) привезли подержанными из-за границы.
Доля импортируемых подержанных гибридных авто сокращается уже третий месяц подряд, а внутренних перепродаж — растет. Это общая тенденция во всех сегментах рынка после отмены так называемой нулевой растаможки. Новыми приобрели 24,7% (417 шт.) легковушек.
Динамика продаж гибридных авто в&nbsp;Украине в&nbsp;течение сентября 2021&nbsp;&mdash; сентября 2022 года
Динамика продаж гибридных авто в Украине в течение сентября 2021 — сентября 2022 года, eauto.org.ua

Самые популярные гибриды на внутреннем рынке

Лидером продаж гибридных авто на внутреннем рынке оказалась Toyota, занявшая 34,6% сегмента рынка (294 сделки). С существенным отрывом на втором месте оказались автомобили Lexus (10,5%, 89 сделок), а третье место занял Ford (10,2%, 87 сделок).
Доли брендов подержанных гибридов на&nbsp;внутреннем рынке, сентябрь 2022
Доли брендов подержанных гибридов на внутреннем рынке, сентябрь 2022, eauto.org.ua
Среди моделей украинцы чаще всего выбирали подержанные гибридные Toyota RAV-4 (106 шт.). На втором месте разместилась еще одна модель этого бренда — Toyota Prius (60 шт.). Третью строчку занял Ford Fusion (237 шт.).
Также в первую пятерку попали Toyota Camry (55 шт.) и Chevrolet Volt (46 шт.).

Самые популярные подержанные гибриды, привезенные из-за границы

Из-за границы в сентябре украинцы чаще всего привозили гибридные Toyota (28,5%, 120 шт.). Популярными среди «свежепригнанных» были также Ford (22,1%, 93 шт.) и Lexus (10,5%, 44 шт.).
Четвертое место с долей 8,1% заняла Honda (34 шт.), а пятое — Hyundai (5,9%, 25 шт.).
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Бестселлером импортных гибридов из-за границы стала Ford Fusion (47 шт.). Второе место занял гибридный Ford C-Max (37 шт.), а третье — Toyota Prius (37 шт.).
Четвертое место заняла Toyota RAV-4 (28 шт.), замыкающая первую пятерку Hyundai Sonata (23 шт.).

Самые популярные новые гибриды

Лидером продаж новых гибридных легковушек стала Toyota. Машины этой марки выбирали в 37,2% случаев (155 шт.). Бренд Audi разместился на втором месте с долей 22,5% (94 шт.).
На третьей позиции оказался Mercedes-Benz (21,8%, 91 шт.), а четвёртое место заняло Volvo (6,7%, 28 шт.). Бренд Land Rover купили в 3,6% случаев (15 шт.), что позволило занять пятое место рейтинга.
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Первым в рейтинге новых гибридных легковушек, как и среди внутренних перепродаж, стала Toyota RAV-4 (92 шт.). Второе место занял Mercedes-Benz GLE-Classe (68 шт.). Третье место заняла Toyota Camry (50 шт.).
Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли Audi: Q8 (28 шт.) и Q7 (25 шт.) соответственно.

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По материалам:
Finance.ua
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