Какие гарантии имеет работник в случае увольнения по состоянию здоровья — Finance.ua

Какие гарантии имеет работник в случае увольнения по состоянию здоровья Сегодня 19:33 — Личные финансы

Какие гарантии имеет работник при увольнении по состоянию здоровья.

Об этом пишет Управление инспекционной деятельности в Сумской области.

Если работник в соответствии с медицинским заключением (список документов определен Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утвержденным постановлением Кабмина от 27 декабря 2022 года № 1449 не может продолжать выполнять свою работу, предусмотренную трудовым договором, работодатель должен принять меры по переводу такого работника на другую работу, которая соответствует его состоянию здоровья.

При этом перевод работника на другую работу возможен только с его согласия.

Увольнение работника на основании пункта 2 статьи 40 КЗоТ допускается, если другой работы нет или работник отказался от перевода.

Также в случае увольнения такому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы.

Справка Finance.ua:

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