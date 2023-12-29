Какие функции появятся на iPhone в 2024 году — Finance.ua

Какие функции появятся на iPhone в 2024 году Сегодня 23:28 — Фондовый рынок

Какие функции появятся на iPhone в 2024 году

Источники Bloomberg говорили, что новая iOS принесет самое большое за последние годы обновление, получив большие функциональные и визуальные улучшения. Согласно новому отчету MacRumors, в iOS 18 действительно будет на что посмотреть.

Журналисты составили список функций, которые появятся на iPhone в 2024 году. Некоторые из них выйдут в рамках обновлений iOS 17, но большинство ожидается с релизом новой версии операционной системы осенью.

Защита от кражи: эта функция привнесет дополнительный уровень безопасности в случае, если кто-то украл iPhone, а также получил пароль устройства.

эта функция привнесет дополнительный уровень безопасности в случае, если кто-то украл iPhone, а также получил пароль устройства. Общие плейлисты Apple Music: подписчики «яблочного» музыкального сервиса получат возможность создавать совместные плейлисты, позволяя нескольким пользователям добавлять, менять порядок и удалять песни.

подписчики «яблочного» музыкального сервиса получат возможность создавать совместные плейлисты, позволяя нескольким пользователям добавлять, менять порядок и удалять песни. AirPlay на телевизорах в гостиничных номерах : iPhone смогут сканировать QR-коды в гостиничных номерах и моментально подключаться к телевизору с помощью AirPlay, чтобы транслировать без провода видео, фотографии и музыку.

: iPhone смогут сканировать QR-коды в гостиничных номерах и моментально подключаться к телевизору с помощью AirPlay, чтобы транслировать без провода видео, фотографии и музыку. Установка приложений в обход App Store: владельцы iOS-устройств смогут покупать и загружать приложения непосредственно с сайтов разработчиков, как это работает на Android. Но эта функция скорее всего будет доступна только жителям стран ЕС.



владельцы iOS-устройств смогут покупать и загружать приложения непосредственно с сайтов разработчиков, как это работает на Android. Но эта функция скорее всего будет доступна только жителям стран ЕС. CarPlay нового поколения: первые автомобили с поддержкой обновленной технологии будут анонсированы в 2024 году. Эта система предложит более глубокую интеграцию с приборной панелью и климат-контролем, поддержку нескольких дисплеев на приборной панели, специальное приложение FM-радио, виджеты и т. д.

первые автомобили с поддержкой обновленной технологии будут анонсированы в 2024 году. Эта система предложит более глубокую интеграцию с приборной панелью и климат-контролем, поддержку нескольких дисплеев на приборной панели, специальное приложение FM-радио, виджеты Поддержка RCS: ранее Apple пообещала внедрить в iPhone поддержку RCS, начиная со «следующего года», что, вероятно, будет функцией iOS 18.

ранее Apple пообещала внедрить в iPhone поддержку RCS, начиная со «следующего года», что, вероятно, будет функцией iOS 18. Умная Siri: Аpple работает над собственным ChatGPT для Siri. Пока яблочный ассистент способен генерировать ответы и реплики на основе шаблонов, а не с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Если говорить об iOS 18, то основной акцент в ней в целом будет сделан на функциях на базе искусственного интеллекта. Среди прочего, упоминаются умные предложения ответов в iMessage и генеративные плейлисты в Apple Music.

Отмечается, что iOS 18 станет первым обновлением из релиза iOS 14 с поддержкой виджетов на главном экране. Значительная часть новых «фишек» будет привлечена в линейке iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые новые возможности.

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УНІАН По материалам:

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