Какие есть проблемы с трудовыми мигрантами — мнения экспертов

Украинские работодатели все активнее привлекают трудовых мигрантов.

Об этом пишет strana.ua

По словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, недавно деревообрабатывающее предприятие из Закарпатья привезло 150 работников из Бангладеш. О том, что заказали рекрутерам вербовку людей из Индии, Пакистана и Бангладеш, «Стране» сообщили сразу несколько компаний на строительном рынке.

«Пока на стройплощадках их нет, все в процессе. Но тема очень перспективная», — говорит руководитель одной из девелоперских компаний.

Причины

Причины, заставляющие украинский бизнес искать персонал «на стороне» — дефицит «своих» кадров достиг катастрофических размеров и дисбаланс на рынке труда только растет из-за выезда украинцев в Европу, войну и массовую мобилизацию, во время которой многие мужчины прячутся по домам и боятся выходить на улицы.

«В дальнейшем потребность Украины в трудовых мигрантах будет только расти. В перспективе ближайших 10 лет Международная организация труда оценивает нехватку трудовых ресурсов в нашей стране на уровне 8,8−8,7 млн. Цифры сформированы с учетом восстановления страны после окончания войны. Но и сейчас людей не хватает, а заменить их, кроме как иностранных работников, — кроме иностранных работников, некем», — говорит глава ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По словам Олега Пендзина, даже сейчас украинские работодатели готовы трудоустраивать до 400−450 тысяч иностранцев в год. То есть речь идет о достаточно большом потоке мигрантов.

Впрочем, не все так просто. Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук говорит, что иностранные работники стоят недешево.

Еще 5 тысяч — посредникам, причем, не разово, а, как минимум, ежемесячно в течение первого полугодия. Еще столько же — на налоги. В результате получается 32 тысячи гривен в месяц, что, мягко говоря, дороговато. Пока мы не смогли договориться.

Владелец сети продуктовых магазинов, сам выходец из Таджикистана говорит, что посредники выламывают руки не случайно.

«На ввозе людей уже построен прибыльный бизнес. Потому что привезти работника даже при наличии рабочей визы и всех разрешений очень сложно — на границе людей массово разворачивают. Через посредников вопрос с запретом на въезд можно решить за 1−3 тысячи долларов», — отметил бизнесмен.

По его словам, «серые» кадровики готовы завозить иностранцев на работу не только под официальные документы, но и нелегально.

«Уже всплывают истории с нелегалами, которых держат как рабов, заставляя работать за копейки. Но никто почему-то особо не понимает, как они попали в Украину», — говорит бизнесмен.

Купить «раба»

Есть посредники, которые вообще предлагают «купить раба», которому «не нужно платить зарплату» за 4−5 тысяч долларов.

К примеру, в сентябре этого года полиция накрыла преступную группу, которая завозила в Киевскую область рабочих из Узбекистана, обещая им высокие зарплаты. Но на самом деле людей заставляли работать в сельском хозяйстве практически на рабских условиях.

Отметим, что завоз людей из-за границы на работу в Украину — явление пока не массовое, но активно набирает обороты.

По словам Олега Пендзина, в последнее время в Украину активно стали привозить работников из Бангладеш.

«Например, в Закарпатье 150 человек уже начали работать в деревообработке», — говорит Пензин.

По его словам, возможностью трудоустройства иностранцев интересуются также аграрные предприятия, строительные компании, выполняющие дорожные работы фирмы, транспортники.

Представители сразу нескольких строительных компаний Киевской области рассказали нам, что также приступили к рекрутингу граждан Бангладеш.

«Ищем разнорабочих, а также представителей строительных специальностей и водителей. Но все пока только в процессе, на строительных площадках нашего региона иностранцев еще нет», — говорит руководитель девелоперской фирмы.

Представитель крупной киевской компании говорит, что «завоз иностранцев — модная сейчас тема, бизнес ее активно обсуждает».

Многие уже предварительно просчитывают: сколько будет стоить «импорт» работников.

Александр Барсук отмечает, что они «пока не договорились», поскольку предыдущий ценник достаточно высокий.

Еще около 5 тысяч гривен в месяц — посредникам минимум в течение первого полугодия после трудоустройства, а потом, возможно, поменьше. Плюс 5 тысяч в месяц на налоги. их привозят очень мало, по несколько сотен", — рассказал Александр Барсук.

Владелец столичной сети продуктовых магазинов, сам выходец из Таджикистана, говорит, что он регулярно привозит в Украину работу своих земляков, а также граждан Узбекистана. По его словам, несмотря на войну, люди готовы ехать в Украину, поскольку обосноваться в россии, где они работали раньше, уже не так-то просто. При этом украинские оклады 500−600 долларов их полностью устраивают.

«На родине они и такие деньги не могут заработать, а семьи кормить надо», — говорит бизнесмен.

Для наших предпринимателей, по его словам, те же таджики и узбеки — «выход из сложной кадровой ситуации».

«Я искал работника на склады среди украинцев, но не нашел. Люди просто не хотят работать за 20−30 тысяч в месяц, особенно если каждый день есть риск попасть под „бусификацию“ по дороге на работу или домой. Платить больше за риски» я не могу. А рабочие из Таджикистана едут на 500 долларов.

По словам Василия Воскобойника, на самом деле с начала войны количество иностранных работников в Украине не только не увеличилось, но и наоборот, резко уменьшилось.

Например, по данным Государственной службы занятости, в 2021 году были выданы новые и продлены старые 24 тысячи разрешений на трудоустройство. В 2024 году — всего 6 тысяч, а на октябрь 2025 — 6,4 тысяч. То есть после большого спада идет небольшой рост, но рекордным его пока назвать сложно.

Больше разрешений на трудоустройство выдается гражданам Азербайджана, Узбекистана и Турции. А среди топ-3 работодателей — оптовая и розничная торговля, ремонт авто и строительство.

Далее следует сельское хозяйство. Платят трудовым мигрантам примерно столько же, сколько украинцам на аналогичных вакансиях — 500−550 долларов в месяц. Но для работодателя есть дополнительные расходы, поскольку нужно обеспечить недешевую логистику, заплатить за разрешение на работу (14 400 гривен на два года), обеспечить людей жильем и т. д.

«Но многие компании на эти расходы идут, потому что просто не могут закрыть все рабочие места за счет внутреннего рынка труда. И желающих трудоустроить иностранцев с каждым днем ​​становится все больше», — говорит Воскобойник.

