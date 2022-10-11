Какие электромобили покупали в сентябре? Топ-10 новых и подержанных моделей — Finance.ua

Какие электромобили покупали в сентябре? Топ-10 новых и подержанных моделей
В сентябре украинцы приобрели почти 2,5 тысяч электромобилей. Это на 50,8% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 1,4% меньше, чем в августе 2022 года.
Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов Института исследований авторынка.
Динамика рынка электрических авто
Тренд падения продаж электрических автомобилей наблюдается уже второй месяц подряд.
Большинство электромобилей в сентябре (53,4%, 1130 штук) привезли подержанными из-за границы. Доля импорта также сокращается второй месяц подряд, в августе и сентябре она составляла 58,1% и 56,3% соответственно.
На внутреннем рынке приобрели 35,8% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (892 шт.). В августе таких было больше — 37,1%.
В то же время выросли продажи новых электроавто: 10,7% от общего количества (267 шт.). Таким образом, показатель сентября стал вторым в 2022 году, после мая, когда наблюдался крупнейший топливный кризис.
ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке
В сентябре наиболее популярными на внутреннем рынке оказались электромобили бренда Nissan (285 шт., 32,6%). На втором месте оказался Volkswagen (138 шт., 15,8%), а не третье — Tesla (126 шт., 14,4%). Четвертое место занял Renault (71 шт., 8,1%), пятую строчку занял BMW (32 шт., 3,7%) соответственно.
Что касается моделей, то бестселлером среди продаж на внутреннем рынке остается Nissan Leaf, уже привычно ставший лидером с большим отрывом. В сентябре заключили 270 сделок купли-продажи таких моделей.
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Второе и третье место заняли два Volkswagen: E-Golf (64 шт.) и ID.4 (57 шт.).
Самая доступная Tesla Model 3 оказалась на четвертом месте (56 сделок), а на пятом разместился компактный Renault Zoe (48 шт.).
- Nissan Leaf — 270 шт.
- Volkswagen Golf — 64 шт.
- Volkswagen ID.4 — 57 шт.
- Tesla Model 3 — 56 шт.
- Renault Zoe — 48 шт.
- Tesla Model S — 41 шт.
- Chevrolet Bolt — 26 шт.
- BMW i3 — 25 шт.
- Audi E-Tron — 23 шт.
- Tesla Model X — 17 шт.
ТОП импортируемых подержанных электромобилей
Первые 5 позиций самых популярных брендов б/у электромобилей, которые украинцы привозили из-за рубежа в сентябре 2022 года, почти повторяет топ внутренних продаж. Единственное отличие — на пятой строчке вместо BMW разместилась Honda.
Также нужно заметить, что в сентябре 132 электромобиля, которые были оформлены как подержанные, были выпущены в 2022 году, то есть могут действительно быть новыми или с минимальным пробегом, в состоянии, близком к новому.
- Nissan Leaf — 258 шт.
- Volkswagen Golf — 106 шт.
- Renault Zoe — 98 шт.
- Volkswagen ID.4 — 96 шт.
- Tesla Model 3 — 91 шт.
- Tesla Model Y — 59 штук.
- Honda M-NV — 43 шт.
- Tesla Model S — 36 шт.
- Audi E-Tron — 32 шт.
- Chevrolet Bolt — 31 шт.
ТОП новых электромобилей
В рейтинге новых электромобилей в сентябре 2022 года первое место занял Volkswagen (121 шт., 45,3%), который активно увеличивает присутствие на рынке электромобилей во всех сегментах. На втором месте разместилась Honda (43 шт., 16,1%). На третьей строчке оказался китайский BYD (25 шт., 9,4%).
- Volkswagen ID.4 — 97 шт.
- Honda M-NV — 36 шт.
- BYD E-2 — 14 шт.
- Volkswagen ID.6 — 14 шт.
- Jaguar I-Pace — 12 шт.
- Audi E-Tron — 9 шт.
- Mercedes-Benz EQA — 9 шт.
- Mercedes-Benz EQC — 9 шт.
- Volkswagen ID.3 — 8 шт.
- Volvo XC40 — 5 шт.
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