Какие электромобили чаще всего покупают в мире — Finance.ua

Какие электромобили чаще всего покупают в мире

Продажи заряжаемых автомобилей во всем мире в марте выросли на 60% до 851 тысячи, что составляет 15% от всего автомобильного рынка, пишет Укравтопром.

Доля чистых электромобилей без учета заряжаемых гибридов составила 11%. Это первый случай, когда продажи электромобилей перевалили за 10%.

Кроме того, в мире было продано 832 тысяч обычных гибридов. Таким образом, суммарная доля электрифицированных машин в мировой продаже достигла 30%. Правда, продажи обычных гибридов при этом выросли всего на 1% и, как ожидается, со следующего года их доля на рынке начнет снижаться, отмечает издание Clean Teсhnica.

Топ самых популярных электромобилей

Если смотреть на топ-20 самых популярных электромобилей в мире, то первое место достается Tesla Model Y, второе — Tesla Model 3, а на третьем разместился малыш Wuling Mini EV, который китайский концерн SAIC производит вместе с General Motors.

Далее в списке идут почти одни китайские электрокары и гибриды. Среди них встречается всего три исключения. На восьмой строчке расположился кроссовер Volkswagen ID.4, девятый занимает Hyundai Ioniq 5, а 17-м стал KIA EV6.

Характерно, что в 20-ку не попал ни один японский электромобиль. Нет там даже Nissan Leaf, еще несколько лет назад являвшегося лидером всего сегмента.

Если смотреть результаты первого квартала, то самой успешной маркой остается Tesla, затем идут китайские концерны SAIC и BYD, четвертую строчку занимает группа Volkswagen, а на пятом расположился концерн Hyundai-KIA.

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