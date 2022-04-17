Какие документы нужны для обмена или восстановления водительского удостоверения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Какие документы нужны для обмена или восстановления водительского удостоверения

Сегодня 08:12Личные финансы
80
Сервисные центры МВД напоминают, что в период военного положения центры работают в безопасных регионах и предоставляют большинство услуг. Граждане могут обменять/восстановить водительское удостоверение.
Для этого необходимы:
  • паспорт;
  • ИНН;
  • водительское удостоверение (в случае обмена).
Также информируем, в период военного положения медицинская справка не нужна, а документом, удостоверяющим личность, может быть єДокумент.
Читайте также
Информацию о работе сервисных центов МВД можно найти на информационном портале.
Ранее стало известно, что сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию «В» — все маршруты согласованы с военными государственными администрациями.

Справка Finance.ua:

  • в Минцифры рассказали, что водительские удостоверения и техпаспорт снова доступны в приложении «Дія»: они подтянутся автоматически после авторизации;
  • украинцы до конца текущего года могут не обменивать водительские права, даже если истек срок действия;
  • Также Кабинет Министров установил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В. Таким образом, водителям разрешено управлять грузовиками.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.
Оформить Зеленую карту онлайн 🚗
По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.