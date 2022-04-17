Какие документы нужны для обмена или восстановления водительского удостоверения — Finance.ua

Какие документы нужны для обмена или восстановления водительского удостоверения

Сегодня 08:12 — Личные финансы

Сервисные центры МВД напоминают, что в период военного положения центры работают в безопасных регионах и предоставляют большинство услуг. Граждане могут обменять/восстановить водительское удостоверение.

Для этого необходимы:

паспорт;

ИНН;



водительское удостоверение (в случае обмена).



Также информируем, в период военного положения медицинская справка не нужна, а документом, удостоверяющим личность, может быть єДокумент.

Информацию о работе сервисных центов МВД можно найти на информационном портале

Ранее стало известно, что сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена на категорию «В» — все маршруты согласованы с военными государственными администрациями.

Справка Finance.ua:

в Минцифры рассказали, что водительские удостоверения и техпаспорт снова доступны в приложении «Дія»: они подтянутся автоматически после авторизации;

украинцы до конца текущего года могут не обменивать водительские права, даже если истек срок действия;

Также Кабинет Министров установил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В. Таким образом, водителям разрешено управлять грузовиками.

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