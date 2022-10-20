Какие цифровые документы доступны украинцам в «Дії» за границей — Finance.ua

Какие цифровые документы доступны украинцам в «Дії» за границей Сегодня 12:00 — Личные финансы

Находящиеся за рубежом украинцы могут оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

В странах, где работает ГП «Документ», украинцы могут оформить одновременно паспорт гражданина Украины и загранпаспорт после предъявления соответствующих документов — который подтверждает гражданство и свидетельства о рождении, пишет visitukraine.today.

Документы в Польше

Граждане Украины, проживающие в Польше, уже могут обращаться за получением паспортов.

В августе полноценный центр ГП «Документ», в котором украинцы могут получить ID-карту или загранпаспорт, был открыт в Варшаве. Подробнее о стоимости получения документов и сроках изготовления можно узнать по ссылке

ГП «Документ» также открыто в Кракове и Гданьске. Подробности относительно услуг здесь

Признание цифровых документов за границей

В августе 2022 года правительство Украины одобрило постановление, которым регулируется трансграничная передача персональных данных через сервисы «Дія» в 58 государствах.

Выехавшие в Польшу украинцы могут получить цифровое разрешение на проживание Diia.pl в приложении mObywatel. В ближайшее время в приложении mObywatel можно будет поделиться цифровым водительским удостоверением и техпаспортом.

Другие цифровые инструменты для помощи украинцам за границей

Diia. Бизнес (онлайн)

Многофункциональная горячая линия, на которой украинцы могут проконсультироваться по вопросам размещения, трудоустройства и открытия собственного бизнеса в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии.

Запросы для других стран ЕС готовятся индивидуально:

• 0800 333 183 (звонки по Украине бесплатны);

• +48 22266 2275 (международный номер, звонки тарифицируются согласно тарифам оператора);

Diia. Бизнес (Варшава)

Дія.Бізнес центр в Варшаве предоставляет профессиональные консультации украинцам по вопросам ведения бизнеса на территории Польши.

Бесплатные возможности, предоставляемые центром для граждан Украины:

• Профессиональные консультации украинских граждан, вынужденно находящихся в Польше.

• Консультирование малого и среднего бизнеса Украины по юридическим вопросам, бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту, подбору квалифицированных кадров и другим вопросам, касающимся ведения предпринимательской деятельности на территории Польши.

Центр принимает по адресу ул. Богатела, 12, Варшава.

Связаться с центром можно, написав на почту: diia.business.warsaw@gmail.com.

Изучать иностранный как онлайн, так и оффлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, насчитывающей десятки школ в Украине и во всем мире.

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