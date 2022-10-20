Какие цифровые документы доступны украинцам в «Дії» за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие цифровые документы доступны украинцам в «Дії» за границей

Личные финансы
73
Находящиеся за рубежом украинцы могут оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
В странах, где работает ГП «Документ», украинцы могут оформить одновременно паспорт гражданина Украины и загранпаспорт после предъявления соответствующих документов — который подтверждает гражданство и свидетельства о рождении, пишет visitukraine.today.
Документы в Польше
Граждане Украины, проживающие в Польше, уже могут обращаться за получением паспортов.
В августе полноценный центр ГП «Документ», в котором украинцы могут получить ID-карту или загранпаспорт, был открыт в Варшаве. Подробнее о стоимости получения документов и сроках изготовления можно узнать по ссылке.
ГП «Документ» также открыто в Кракове и Гданьске. Подробности относительно услуг здесь.
Место для вашей рекламы
Признание цифровых документов за границей
В августе 2022 года правительство Украины одобрило постановление, которым регулируется трансграничная передача персональных данных через сервисы «Дія» в 58 государствах.
Выехавшие в Польшу украинцы могут получить цифровое разрешение на проживание Diia.pl в приложении mObywatel. В ближайшее время в приложении mObywatel можно будет поделиться цифровым водительским удостоверением и техпаспортом.
Другие цифровые инструменты для помощи украинцам за границей
Diia. Бизнес (онлайн)
Многофункциональная горячая линия, на которой украинцы могут проконсультироваться по вопросам размещения, трудоустройства и открытия собственного бизнеса в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии.
Запросы для других стран ЕС готовятся индивидуально:
• 0800 333 183 (звонки по Украине бесплатны);
+48 22266 2275 (международный номер, звонки тарифицируются согласно тарифам оператора);
• Через чат-бот.
Diia. Бизнес (Варшава)
Дія.Бізнес центр в Варшаве предоставляет профессиональные консультации украинцам по вопросам ведения бизнеса на территории Польши.
Бесплатные возможности, предоставляемые центром для граждан Украины:
• Профессиональные консультации украинских граждан, вынужденно находящихся в Польше.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

• Консультирование малого и среднего бизнеса Украины по юридическим вопросам, бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту, подбору квалифицированных кадров и другим вопросам, касающимся ведения предпринимательской деятельности на территории Польши.
Центр принимает по адресу ул. Богатела, 12, Варшава.
Связаться с центром можно, написав на почту: diia.business.warsaw@gmail.com.
Изучать иностранный как онлайн, так и оффлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, насчитывающей десятки школ в Украине и во всем мире.

Хочу занятия в Speak Up

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.