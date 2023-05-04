Какие автомобили с пробегом лучше продавались в апреле 2023 года — Finance.ua
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Какие автомобили с пробегом лучше продавались в апреле 2023 года

Технологии&Авто
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Какие автомобили с пробегом лучше продавались в апреле 2023 года
Какие автомобили с пробегом лучше продавались в апреле 2023 года
После довольно заметного роста объемов на украинском вторичном авторынке, который состоялся в марте (80,4 тыс.), результаты апреля на их фоне выглядят несколько скромнее, но все же достаточно солидными: 78,4 тысячи сделок купли-продажи легковых автомобилей с пробегом по информации из открытых данных ГСЦ МВД. Для сравнения, объемы торгов на нашей «вторичке» в довоенные времена, в том числе в 2021 году, составляли в среднем 78 тыс. перепродаж в месяц, 67 тыс. в 2020 г., 70 тыс. в 2019.
Об этом свидетельствует статистика auto.ria.
Какие автомобили с пробегом лучше продавались в апреле 2023 года
Так, в отдельные периоды темпы несколько «срезал» карантин, однако сейчас совершенно другие обстоятельства, а объемы торгов (т.е. потребность в автомобилях) даже выросли. Хотя следует учитывать и то, что объемы импорта существенно меньше. А вот что не меняется под влиянием обстоятельств, так это картина предпочтений украинских автомобилистов относительно марок легковых машин, с лидером рейтинга Volkswagen. Также не сильно изменился средний возраст в этом сегменте рынка, который составляет 14,2 года.
Какие автомобили с пробегом лучше продавались в апреле 2023 года
В целом же рейтинг выглядит так:
  1. Volkswagen Passat (середня ціна таких — $10800)
  2. Daewoo Lanos ($2700)
  3. Skoda Octavia ($6500)
  4. Volkswagen Golf ($4300)
  5. Renault Megane ($8000)
  6. Ford Focus ($5600)
  7. Toyota Camry ($9300)
  8. BMW 5 Series ($16200)
  9. Skoda Fabia ($5000)
  10. Chevrolet Aveo ($4200)
  11. BMW 3 Series ($14800)
  12. Opel Astra ($4900)
  13. Audi A6 ($7700)
  14. Audi A4 ($13400)
  15. Volkswagen Jetta ($10500)
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По материалам:
Finance.ua
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