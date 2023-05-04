Какие автомобили с пробегом лучше продавались в апреле 2023 года — Finance.ua

Какие автомобили с пробегом лучше продавались в апреле 2023 года Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Какие автомобили с пробегом лучше продавались в апреле 2023 года

После довольно заметного роста объемов на украинском вторичном авторынке, который состоялся в марте (80,4 тыс.), результаты апреля на их фоне выглядят несколько скромнее, но все же достаточно солидными: 78,4 тысячи сделок купли-продажи легковых автомобилей с пробегом по информации из открытых данных ГСЦ МВД. Для сравнения, объемы торгов на нашей «вторичке» в довоенные времена, в том числе в 2021 году, составляли в среднем 78 тыс. перепродаж в месяц, 67 тыс. в 2020 г., 70 тыс. в 2019.

Об этом свидетельствует статистика auto.ria.

Так, в отдельные периоды темпы несколько «срезал» карантин, однако сейчас совершенно другие обстоятельства, а объемы торгов (т.е. потребность в автомобилях) даже выросли. Хотя следует учитывать и то, что объемы импорта существенно меньше. А вот что не меняется под влиянием обстоятельств, так это картина предпочтений украинских автомобилистов относительно марок легковых машин, с лидером рейтинга Volkswagen. Также не сильно изменился средний возраст в этом сегменте рынка, который составляет 14,2 года.

В целом же рейтинг выглядит так:

Volkswagen Passat (середня ціна таких — $10800) Daewoo Lanos ($2700) Skoda Octavia ($6500) Volkswagen Golf ($4300) Renault Megane ($8000) Ford Focus ($5600) Toyota Camry ($9300) BMW 5 Series ($16200) Skoda Fabia ($5000) Chevrolet Aveo ($4200) BMW 3 Series ($14800) Opel Astra ($4900) Audi A6 ($7700) Audi A4 ($13400) Volkswagen Jetta ($10500)

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