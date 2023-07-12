Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы
С января по июнь 2023 года украинцы приобрели почти 5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Из этого количества 3,1 тыс. новых машин и 1,8 тыс. б/у.
Об этом сообщает Укравтопром.
«Автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля „китайцев“ была всего 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 79%», — говорится в сообщении.
Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения в I полугодии 2023 года:
- Volkswagen ID.4 — 899 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 495 ед.;
- Chery Tiggo 4 — 270 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 168 ед.;
- Honda E — 146 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая в I полугодии 2023 года:
- Volkswagen ID.4 — 683 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 374 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 116 ед.;
- Tesla Model Y — 77 ед;
- Honda E — 57 ед.
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