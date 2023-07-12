Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы Сегодня 21:03 — Личные финансы

Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы

С января по июнь 2023 года украинцы приобрели почти 5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Из этого количества 3,1 тыс. новых машин и 1,8 тыс. б/у.

Об этом сообщает Укравтопром.

«Автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля „китайцев“ была всего 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 79%», — говорится в сообщении.

Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения в I полугодии 2023 года:

Volkswagen ID.4 — 899 ед.; Dongfeng/Honda M-NV — 495 ед.; Chery Tiggo 4 — 270 ед.; Volkswagen ID.6 — 168 ед.; Honda E — 146 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая в I полугодии 2023 года:

Volkswagen ID.4 — 683 ед.; Dongfeng/Honda M-NV — 374 ед.; Volkswagen ID.6 — 116 ед.; Tesla Model Y — 77 ед; Honda E — 57 ед.

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