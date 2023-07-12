Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы

Личные финансы
1
Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы
Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы
С января по июнь 2023 года украинцы приобрели почти 5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Из этого количества 3,1 тыс. новых машин и 1,8 тыс. б/у.
Об этом сообщает Укравтопром.
«Автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля „китайцев“ была всего 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 79%», — говорится в сообщении.
Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения в I полугодии 2023 года:
  1. Volkswagen ID.4 — 899 ед.;
  2. Dongfeng/Honda M-NV — 495 ед.;
  3. Chery Tiggo 4 — 270 ед.;
  4. Volkswagen ID.6 — 168 ед.;
  5. Honda E — 146 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая в I полугодии 2023 года:
  1. Volkswagen ID.4 — 683 ед.;
  2. Dongfeng/Honda M-NV — 374 ед.;
  3. Volkswagen ID.6 — 116 ед.;
  4. Tesla Model Y — 77 ед;
  5. Honda E — 57 ед.
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Хочу оформить каско 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.