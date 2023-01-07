Какие авто выбирали украинцы в 2022: самые популярные бренды (инфографика) — Finance.ua
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Какие авто выбирали украинцы в 2022: самые популярные бренды (инфографика)

Личные финансы
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Какие авто выбирали украинцы в 2022: самые популярные бренды (инфографика)
Какие авто выбирали украинцы в 2022: самые популярные бренды (инфографика)
Украинский маркетплейс auto.ria подытожил 2022 год и представил новый отчет собственного аналитического центра. Исследование рассматривает, когда украинцы наиболее активно продавали и покупали подержанные и новые авто и какие модели предпочитали.

Подержанные автомобили

По данным auto.ria в 2022 году украинцы преимущественно искали подержанные авто в сегменте до 4000 долларов США, поисковая доля составляла 66%, автомобилями стоимостью от 10 000 до 15 000 долларов США интересовались 11,17% пользователей, а машины ценой свыше 30 000 долларов США рассматривали около 5% украинцев.
Какие бренды выбирают? Рейтинг самых популярных б/у авто в течение года по предложениям и продажам почти совпадает. Первенство по популярности (продажи и предложения) занимает Skoda Octavia, далее — Renault Megane. А вот третье место по предложениям на auto.ria у Ford Focus, а по продажам — Daewoo Lanos.
Электрокары в этом году пользовались как огромным спросом, так и весьма низким. Больше всего интересовались электрическими авто в мае, 32% поисков в ежемесячном соотношении пришлись именно на последний месяц весны.
Какие авто выбирали украинцы в 2022: самые популярные бренды (инфографика)
Если же рассматривать период после 24 февраля, то активно украинцы продавали авто в июле, августе и июне, а покупали — в сентябре, октябре и ноябре. Больше всего новых предложений зафиксировано в:
  • Киеве — 15% (от общего количества по Украине),
  • Львовской области — 11%,
  • в Одесской области — 6,3%.
Ситуация с покупкой почти идентична. Наиболее активно покупали в столице — 15,4%, во Львовской — 10,7% и на Днепропетровщине — 6,69%.

Новые авто

Больше всего новых авто в 2022 году украинцы искали на auto.ria в ценовом сегменте 20 000 — 25 000 долларов США, они составляли 37,4% от поисковых запросов.
Аналогично ситуации с подержанными авто, наиболее активно интересовались новыми электрокарами в мае — 12,3% (по поискам по отношению к другим типам горючего).
Какие авто выбирали украинцы в 2022: самые популярные бренды (инфографика)
Если рассматривать предложения новых авто, то больше всего они зафиксированы на AUTO.RIA в сентябре. Самая активная продажа в течение года наблюдается на Киевщине — 25% (от общего количества по Украине), Днепропетровщине — 8,68% и Одесской области — 8,63%. Почти идентичная ситуация с предложением: Киевщина — 24%, Одесщина — 9,1% и Днепропетровщина — 8,24%.
Какие бренды выбирают? Лидером по количеству предложений стала Skoda Kodiaq, за ней Volkswagen Touareg и Hyundai Tucson. Больше всего покупали в течение года Toyota RAV4, Renault Duster и Kia Sportage.
В итоге стоит добавить, что уже летом 2022 года рынок подержанных авто по количеству предложений почти достиг показателя до 24 февраля. Осенью 2022 года продажи почти приблизились к количеству периода до полномасштабного вторжения. В свою очередь, рынок новых авто также показывает положительную динамику.
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По материалам:
Finance.ua
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