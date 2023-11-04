Какие авто с «автоматом» можно купить до $20 тысяч (фото) — Finance.ua

Какие авто с «автоматом» можно купить до $20 тысяч (фото) Сегодня 14:13 — Фондовый рынок

Новых автомобилей бюджетного сегмента с автоматической коробкой передач на украинском рынке стало значительно меньше, но вариантов все еще достаточно.

Выбор автомобилей с «автоматом», «роботом» или вариатором, то есть без необходимости выжимать сцепление, довольно велик. Но достаточно ли широк их выбор в бюджетном сегменте, то есть до 750 тысяч гривен или до $20 тысяч? Эксперты AUTO-Consulting нашли достаточно вариантов.

JAC JS2 — городской кроссовер длиной 4135 мм с передним приводом и безальтернативным бензиновым двигателем 1.5 л (105 л.с.) предлагается с вариатором за доплату в 50 000 грн. За 620 000 грн предлагается машина с вариатором 2022 года выпуска.

JAC S4 можно приобрести за 640 000 грн, всего на 20 000 дороже компактного JS2. Но это будет кроссовер С-класса (длина 4410 мм), с клиренсом 200 мм, более мощным турбо-двигателем 1.5Т (147 л.с.) и вариатором. Такая скидка обусловлена ​​только 2021 годом изготовления.

Его преемник, JAC JS4 1.5Т (147 л.с.) с вариатором на 95 000 грн дороже — от 735 000 грн. Это акционная цена на автомобиль 2022 года выпуска в комплектации Luxury. Без учета акционного предложения цена на 100 тысяч выше.

Просторный, как для седана бюджетного сегмента, Chevrolet Cobalt 1.5 (106 л.с.), известный также как Ravon R4, помимо 5-ступенчатой ​​"механики", предлагается с 6-ступенчатым «автоматом» производства General Motors. Сейчас действуют скидки, и Cobalt с автоматом можно приобрести за 671 700 грн.

Его конкурент Citroen C-Elysee доступен только с механическими коробками передач, а вот его земляк Peugeot 301 предлагается и с «автоматом», работающим в паре с бензиновым двигателем 1.6 VTi (115 л.с.) — от 683 600 грн.

С другой стороны, можно чуть-чуть растянуть бюджет и за 769 800 грн выбрать городской хэтчбек Citroen C3 PureTech 1.2 (110 л.с.), который комплектуется 6-ступенчатой ​​автоматической трансмиссией в топ-комплектации Shine.

Для спокойного перемещения по городу подойдет стильный Fiat 500 1.2 (69 л.с.) с роботизированной 5-ступенчатой ​​трансмиссией в фиксированной комплектации за 654 900 грн. За небольшую доплату в 10 000 грн можно приобрести Fiat 500C с мягкой крышей, которая превращает маленький хэтчбек в псевдокабриолет.

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Телеканал 24 По материалам:

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