Какие авто чаще всего останавливает полиция — Finance.ua

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Какие авто чаще всего останавливает полиция

Технологии&Авто
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Во время военного положения полицейские стали больше останавливать водителей для проверок, хотя копы тоже допускают ошибки.
«Апостроф» рассказывает, по каким причинам правоохранители останавливают транспортное средство чаще всего.
Закономерно, что внимание полицейских привлекают затонированные автомобили, поскольку рассмотреть, кто находится в салоне, проблематично.
Кроме того, полиция наверняка проверит гражданскую машину с установленными кустарным способом вспомогательным оборудованием в виде силового бампера, лебедки, багажника, а также выделяющимися осветительными и звуковыми приборами. Обязательно правоохранители дадут знак остановиться автомобилю, имеющему явные признаки технической неисправности, поскольку такая машина несет явную угрозу жизни для всех участников дорожного движения.
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Грязный автомобиль, как и заляпанный номер, по мнению полиции, не только выглядит не эстетично, но и может быть замаскирован как находящийся в розыске объект.
Стопроцентно остановят автомобиль, водитель которого внезапно начинает менять направление движения, резко сворачивать в сторону. Полицейский резонно подумает, что водителю есть что скрывать и он уклоняется от встречи правоохранителями.
В то же время «черепаший» стиль и агрессивное вождение наверняка обратят на себя внимание копов.

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По материалам:
Апостроф
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