Какие аббревиатуры нужно знать украинцам в Польше — Finance.ua

Какие аббревиатуры нужно знать украинцам в Польше Сегодня 12:14 — Личные финансы

С начала войны многие украинцы решили уехать в Польшу. Некоторые из них уже приспособились к жизни в этой стране и понимают все термины, которые используют поляки в официальных документах и повседневной жизни, а некоторые совсем не знакомы с польским словарем, который необходим для комфортного проживания в этом государстве.

С первого взгляда уехать и начать жизнь в Польше достаточно просто, поскольку государство расположено по соседству с Украиной и имеет сходство в культуре и правилах. Однако это не так! В Польше существует множество сокращенных слов и аббревиатур, которые важны для постоянного проживания в этой стране. Более подробно о том, какие термины и аббревиатуры нужно знать украинцам, рассказываем ниже.

Жизнь в Польше: специальный словарь аббревиатур

• PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) — универсальная электронная система регистрации населения, простыми словами — это 11-значный цифровой символ, идентифицирующий физическое лицо.

• PL (Polska) — сокращенное обозначение названия страны.

• PIT (Personal Income Tax) — налог, который должен платить каждый получающий доходы в Польше, в частности украинцы.

• NIP (Numer identyfikacji podatkowej) — налоговый идентификационный номер, состоящий из 10 цифр, где первые три цифры — это код налоговой службы, выдавшей код, а последняя — контрольная цифра.

• UM (Urząd Miejski) — городское управление, куда украинцы могут обратиться по разным вопросам, в том числе для получения справки о прописке.

• UW (Urząd Wojewódzki) — воеводское управление. На уровень выше городского. Воеводство — это как область в Украине.

• MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy) — городской центр социальной помощи, где украинцы могут получить социальную помощь.

• ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — Управление по социальному страхованию — организация, отвечающая за вопросы социального страхования и контролируемая Министерством труда и социальной политики Польши.

• VAT (Podatekod wartości dodanej, англ. — Value Added Tax) — налог на добавленную стоимость, то есть НДС.

• ePuaP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) — электронная платформа услуг публичной администрации, объединяющая широкий перечень государственных электронных услуг.

• POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) — базовое обслуживание в системе здравоохранения.

• NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — национальный фонд здравоохранения.

• NBP (Narodowy Bank Polski) — Национальный банк Польши.

• DS (Dom Studencki) — студенческое общежитие.

• DT (Dom Turysty) — отель для туристов.

• PCPR (Powiatowy centrum pomocy rodzinie) — районный центр помощи семье.

• UDSC (Urząd do Spraw Cudzoziemców) — управление по делам иностранцев.

• USC (Urząd Stanu Cywilnego) — управление гражданского состояния — является аналогом органов ЗАГС.

• SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) — госпитальное отделение скорой помощи.

• REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) — общепольский реестр субъектов народного хозяйства Польши.

• KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) — государственный судебный реестр в Польше. В реестре зарегистрированы всевозможные субъекты предпринимательской деятельности и неплатежеспособные должники.

• MSW (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) — Министерство внутренних дел Польши.

• MSZ (Minister Spraw Zagranicznych) — Министерство иностранных дел Польши.

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