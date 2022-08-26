Какая ответственность за невыдачу фискального чека — разъяснение ГНС — Finance.ua
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Какая ответственность за невыдачу фискального чека — разъяснение ГНС

Казна и Политика
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Временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, санкции за нарушение требований Закона Украины от 06 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» не применяются.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
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Однако за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров все санкции остаются в действии.
В частности, если продажа подакцизной продукции без выдачи фискального чека зафиксирована впервые, то штраф будет применяться в размере 100 процентов от стоимости чека, за следующие нарушения — 150 процентов.
Также в налоговой напоминают, что продавец товаров или услуг должен обеспечить покупателю возможность расчетов через банковский терминал.
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Штрафы
Так что если торговое помещение находится в населенном пункте с численностью более 25000 человек, а его торговая площадь превышает 20 кв.м, за отказ покупателю в его праве провести расчеты банковской картой при первом нарушении применяется админштраф от 1700 грн до 3400 грн,
при повторном — от 8500 грн до 17000 гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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